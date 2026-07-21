Служен парастос погинулим борцима из Доњих Смртића

Аутор:АТВ редакција
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У мјесној заједници Доњи Смртићи код Прњавора данас је служен парастос за деветорицу бораца Војске Републике Српске /ВРС/ из овог насеља погинулих у Одбрамбено-отаџбинском рату.
Након парастоса положени су вијенци код спомен-обиљежја погинулим борцима ВРС.
Вијенце су положили чланови породица погинулих бораца, представници Борачке организације и града Прњавора, међу којима предсједник Скупштине града Дражен Микић и замјеник градоначелника Милица Јусуповић.
Јусуповићева је рекла да је обавеза свих да чувају успомену на погинуле борце, његују културу сјећања и буду подршка њиховим породицама.
"Данас смо у Горњим Смртићима одали почаст погинулим борцима који су дали животе за Републику Српску и обиљежили 25 година од откривања спомен-обиљежја", навела је Јусуповићева.
Она је поручила да ће град Прњавор и убудуће бити уз породице погинулих бораца, чувајући успомену на њихову жртву.
Спомен-обиљежје у Доњим Смртићима откривено је и освештано 21. септембра 2001. године, преноси Срна.
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