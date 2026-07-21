Делегати СНСД-а о амандманима на законе о ВСТС-у и Суду БиХ

Аутор:Бранка Дакић
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Сједиште Високог судског и тужилачког савјета БиХ да буде у Источном Сарајеву, а Апелационог одјељења суда Бих у Бањалуци – само су неки од амандмана које ће делегати СНСД-а у Дому народа уложити на Приједлоге измјене закона о ВСТС-у и Суду БиХ, у другом читању.
Тражиће, између осталог, и да ВСТС има 24 члана, умјесто 20 како стоји у садашњем тексту.
„Битно је да једног члана предлаже Влада Републике Српске, једног Влада Федерације и једног Народна скупштина и једног Парламент Федерације. У закону је предложено да једног члана бира Представнички дом. Ми мислимо да не треба омаловажавати ни други дом – Дом народа“, рекао је Средоје Новић, делегат Клуба СНСД-а у Клубу српског народа у ДН ПС БиХ.
Један од амандмана односи се на избор предсједника Апелационог одјељења и 15 судија, који би били бирани путем јавног конкурса ВСТС-а.
„Да више од пола судија не може бити са простора једног од ентитета у БиХ. Дакле, усклађујемо ове приједлоге са Уставом и уставном структуром. Иде се толико конкретно, да се чак каже да шест судија буде из реда Бошњака, пет Срба, четири Хрвата и један из реда осталих“, рекао је Радован Ковачевић, делегат Клуба делегата СНСД-а у Клубу српског народа у ДН ПС БиХ.
Нико из Клуба хрватског и бошњачког народа данас нам се није јавио на телефон. Током расправе о законима у првом читању поручили су да и они сматрају да предложене законе треба унаприједити амандманима, али да је важно да је направљен корак напријед ка европском путу.
„Овај Закон представља први корак ка озбиљној реформи правосуђа, као је то потврдила и Венецијанска комисија и из тог разлога одлучили смо и управо зато одлучили смо се да предложимо овај закон које је настао у Радној групи у којој су били представници ВСТС-а и други представници струке“, рекао је Кемал Адемовић, замјеник предсједавајућег Дома народа ПС БиХ.
„Као Колегијум смо узели заједнички садржатељ најбољих рјешења, свјесни да ће ићи само кроз скраћену процедуру, могућност поправака, јер иначе никада не би дошао на дневни ред један овакав закон“, рекао је Драган Човић, замјеник предсједавајућег Дома народа ПС БиХ.
СНСД-ов Никола Шпирић један је од предлагача оба законска рјешења, а сада СНСД улаже амандмане на њих, оптужбе су које стижу од делегата опозиционих странака из Републике Српске.
„Наш приједлог је јасан и недвосмислен, а то је да сједиште Апелационог одјељења треба да буде у Палама. Све остало је игра и политичка прљавштина СНСД-а“, рекао је Ненад Вуковић, делегат ПДП-а у Дому народа ПС БиХ.
Из СНСД-а су још током расправе о законима у првом читању истакли да ће дјеловати амандмански. Законе су подржали како би показали да су за европски пут БиХ, али то, како кажу, не значи да их не треба мијењати и допуњавати.
„Усвојите у првом читању да бисте имали могућност да амандманирате. Ми то радимо сада. Ево, седам амандмана на један, 17 на други закон. Да ли је оно што смо усвојили у првом читању добро? Није. И то смо одмах рекли“, рекао је Радован Ковачевић, делегат СНСД-а у Клубу српског народа у ДН ПС БиХ.
Приједлог измјене закона о ВСТС и Закона у Суду БиХ пред делегатима Дома народа наћи ће се у другом читању на једној од наредних сједница, али тешко је за очекивати да ће то бити у овом мандату. Након тога, морају проћи и процедуру у Представничком дому и тек тада ступају на снагу.
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