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Број погинулих у земљотресу на Филипинима порастао на 53

Аутор:

АТВ
10.06.2026 12:08

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Број погинулих у земљотресу на Филипинима порастао на 53
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Број погинулих у земљотресу магнитуде 7,8 степени по Рихтеровој скали на Филипинима порастао је на 53, јавила је телевизија "ГМА њуз", позивајући се на ватрогасну службу.

Према раније објављеним подацима, у земљотресу је погинуло 45 људи, подсјећа ТАСС.

Из Одјељења за цивилну одбрану раније је саопштено да је повријеђено 630 људи, те да је 10 њих на списку несталих.

Земљотрес је погодио јужну обалу острва Минданао у понедјељак ујутру, 8. јуна. Првобитно је јављено да је потрес био јачине 8,1 степен по Рихтеровој скали.

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Локалне власти пријавиле су штету на 2.500 кућа, од којих је 460 потпуно уништено. У граду Генерал Сантос проглашено је ванредно стање.

Више од 145.000 становника овог филипинског региона погођено је катастрофом.

(Срна)

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Тагови :

Земљотрес

Рихтерова скала

Филипини

погинули

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