Драматично у Модричи! Велики пожар избио у близини бензинске пумпе

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Велики пожар који је избио данас у Модричи гаси више ватрогасних служби, а додатно је ситуација драматична јер ватра гори у непосредној близини бензинске пумпе.
Према информацијама Радио Модриче, на терену су двије екипе Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Модрича, Ватрогасна јединица Рафинерије уља Модрича, Територијална ватрогасно-спасилачка јединица Шамац и ватрогасци из Оџака.
Како је објављено на Фејсбук страници Дрон.РС, пожар је избио у фирми у непосредној близини бензинске пумпе, а густи дим се проширио подручјем.
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На снимцима из дрона које је објавио овај извор видљиве су размјере пожара, док се ватрогасци боре да ватру ставе под контролу и спријече њено даље ширење.
Грађанима се апелује да избјегавају подручје пожара и омогуће несметан рад екипама хитних служби.
Више информација о узроку пожара и евентуалној материјалној штети биће познато након завршетка интервенције.
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