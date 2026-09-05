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Предложен притвор осумњиченим за убиство у сарајевском насељу Горица

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05.09.2026 12:25

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Предложен притвор осумњиченим за убиство у сарајевском насељу Горица

Поступајућа тужитељица Тужилаштва КС предложила је Кантоналном суду у Сарајеву одређивање једномјесечног притвора Ервину Исмаиљију због кривичног дјела убиство и Ђулијану Сејдићу због помагања у убиству.

Притвор им је предложен због опасности да би боравком на слободи могли утицати на свједоке, прикрити доказе, ометати кривични поступак и поновити кривично дјело.

Сумњиче се да су 3. септембра око 22 сата и 30 минута у насељу Горица, првобитно вербално сукобили с мушкарцем иницијала Е.С.

Након свађе, Исмаиљи је испалио један хитац у оштећеног којим је усмрћен. Након убиства, обојица осумњичених су побјегли.

Подсјећамо, пуцњава се догодила 03.09. у 22.30 часова у улици Дајанли Ибрахим-бега у насељу Горица.

Повријеђени мушкарац Е.С. је возилом Завода хитне медицинске помоћи КС превезен на указивање помоћи у Клинички центар Универзитета у Сарајеву гдје је у 23.05 часова констатована његова смрт.

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Тагови :

Пуцњава

Сарајево

Притвор

Убиство

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