Енерго клуб: Најважнија питања о електроенергетском систему Српске

Извор:
АТВ
Нову епизоду „Енерго клуба” посвећујемо најважнијим питањима о електроенергетском сектору Републике Српске.
Истражујемо колико значе соларне електране за енергетски систем Српске и каква је њихова улога у производњи електричне енергије.
Анализирамо да ли ће се грађанима исплатити поскупљење мрежарине и колико се улаже у дистрибутивну мрежу Српске.
Провјеравамо шта се дешава са милионима „Електропреносу БиХ” и како се у Бијељини одговорило на повећану потрошњу електричне енергије.
Сазнајемо и како се производи електрична енергија у РиТЕ „Гацко”, о чему разговарамо са директором Максимом Скоком.
„Енерго клуб ” пружиће вам релевантне актуелности из области производње електричне енергије, те могућности стварања обновљивих извора и њихове одрживости. Доносимо ријечи стручњака и искуства инвеститора, причамо о развоју система, трендовима и успјешним пројектима, информишемо о најважнијим догађајима посвећеним енергетици.
Емисију уређује Бојан Носовић, а води Теодора Бјелогрлић.
„Енерго клуб ” недјеља у 18 часова и 20 минута.
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