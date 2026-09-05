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Енерго клуб: Најважнија питања о електроенергетском систему Српске

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Извор:

АТВ

05.09.2026 13:00
енерго ново
Фото: атв

Нову епизоду „Енерго клуба” посвећујемо најважнијим питањима о електроенергетском сектору Републике Српске.

Истражујемо колико значе соларне електране за енергетски систем Српске и каква је њихова улога у производњи електричне енергије.

Анализирамо да ли ће се грађанима исплатити поскупљење мрежарине и колико се улаже у дистрибутивну мрежу Српске.

Провјеравамо шта се дешава са милионима „Електропреносу БиХ” и како се у Бијељини одговорило на повећану потрошњу електричне енергије.

Сазнајемо и како се производи електрична енергија у РиТЕ „Гацко”, о чему разговарамо са директором Максимом Скоком.

„Енерго клуб ” пружиће вам релевантне актуелности из области производње електричне енергије, те могућности стварања обновљивих извора и њихове одрживости. Доносимо ријечи стручњака и искуства инвеститора, причамо о развоју система, трендовима и успјешним пројектима, информишемо о најважнијим догађајима посвећеним енергетици.


Емисију уређује Бојан Носовић, а води Теодора Бјелогрлић.

„Енерго клуб ” недјеља у 18 часова и 20 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

АТВ

Енерго клуб

Теодора Бјелогрлић

Бојан Носовић

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