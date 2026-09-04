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Битно: Токсична позитивност - терор присилне среће

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Извор:

АТВ

04.09.2026 13:56
Битно: Токсична позитивност - терор присилне среће
Фото: атв

„Битно” вечерас у 21 час и 20 минута о токсичној позитивности - терору присилне среће.

Истражујемо како нам савремено друштво кроз тиранију лажног осмијеха и мотивационе флоскуле намеће обавезу сталне среће, претварајући обичну људску тугу и кризу у лични неуспјех.

За „Битно” говоре: Александар Пејић, психијатар, Славко Лалош, инструктор јоге, Миња Марђоновић, књижевник и Љиљана Дакић Топић, сертификовани хипнотерапеут.

Формат „Битно” откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.

Емисију „Битно” уређује и води Верица Калаба.

„Битно” од уторка до петка у 21 час и 9 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

АТВ

Битно

Верица Калаба

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