Битно: Токсична позитивност - терор присилне среће

Извор:
АТВ
„Битно” вечерас у 21 час и 20 минута о токсичној позитивности - терору присилне среће.
Истражујемо како нам савремено друштво кроз тиранију лажног осмијеха и мотивационе флоскуле намеће обавезу сталне среће, претварајући обичну људску тугу и кризу у лични неуспјех.
За „Битно” говоре: Александар Пејић, психијатар, Славко Лалош, инструктор јоге, Миња Марђоновић, књижевник и Љиљана Дакић Топић, сертификовани хипнотерапеут.
Формат „Битно” откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.
Емисију „Битно” уређује и води Верица Калаба.
„Битно” од уторка до петка у 21 час и 9 минута.
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