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Битно: Протест превозника

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Извор:

АТВ

02.09.2026 15:25
Битно: Протест превозника
Фото: атв

„Битно” вечерас у 21 час и 9 минута о протестима превозника.

Годину дана превозници са Западног Балкана покушавају да објасне Бриселу да за воланом нису туристи. Протестовали су, блокирали границе, преговарали и чекали рјешење. Дочекали су септембар и исто правило, 90 дана у Шенгену током 180 дана. Уколико ни данас, након засједања Европске комисије, не буде конкретног рјешења, камиони из БиХ, Србије, Црне Горе и Сјеверне Македоније блокираће границе са ЕУ.


Шта је стало у годину дана преговора, а шта би могло стати за мање од двије седмице?

За „Битно” говоре: Никола Брковић, члан Управе Конзорцијума „Логистика БиХ”, Никола Грбић, предсједник Удружења превозника за унутрашњи и међународни транспорт Републике Српске, Зијад Синановић, директор Сектора за транспорт и комуникације Спољнотрговинске коморе Босне и Херцеговине, Мирела Шарић, адвокат специјализован за право странаца и боравишна питања у ЕУ и Неђо Мандић, предсједник Пословног удружења „Међународни транспорт” из Србије

Формат „Битно” откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.

Емисију „Битно” уређује и води Весна Азић.

„Битно” од уторка до петка у 21 час и 9 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

АТВ

Битно

Весна Азић

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