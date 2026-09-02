Баија и Пешић најавили почетак "Adria sports conference"

Аутор:Никола Лучић
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Све је спремно за почетак другог издања "Adria sports conference", а на острву Стара Ада одржана је и прес конференција којом је направљен и својеврстан увод за сјајан програм вечерас и сутра.
Уз директора конференције Андреја Кнежевића присутнима су се обратили легендарни Светислав Пешић и Витор Баија. Конференција и ове године окупља велика имена из свијета спорта, маркетинга, бизниса и медија.
„Током два дана имамо укупно седам панела са 12 говорника. Ради се о великим именима из овдашњег и регионалног свијета спорта. Такође, радује нас што наша конференција поприма и интернационалне размјере. Стигао нам је Витор Баија, стиже нам и селектор кошаркаша Шпаније Ћус Матео. Велико нам је задовољство што смо успјели да на једном мјесту окупимо све ове људе, није било ни мало лако, али успјели смо у томе. Мислим да смо направили корак више у односу на прошлу годину, наш циљ је да ова конференција расте. Велику захвалност дугујемо генералном покровитељу компанији Моцарт, наравно и свим нашим осталим спонзорима и пријатељима који су нам дали велику подршку“, рекао је Кнежевић.
Уводног дана конференције биће одржана два панела. Први ће на сцену од 20 часова Витор Баија, који ће открити бројне тајне из каријере током које је, наступајући за Порто и Барселону, освојио прегршт трофеја.
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„Прије свега желим да се захвалим организаторима на позиву, као и мом добром пријатељу Ендију Бари, који је један од најбољих агената на свијету. Топло сам дочекан, задовољство ми је што сам овдје са истинским легендама. Дошао сам да подијелим своје знање и искуство као бивши играч и човјек из свијета фудбала. Желим да причамо и о тренутној ситуацији у модерном фудбалу, колико су се времена промијенила, али наравно и да уживамо. Још једном, велико ми је задовољство и драго ми је што сам ту“, рекао је Баија.
Одмах по завршетку уводног панела на сцену ступа и Светислав Пешић. Легендарни кошаркашки тренер радо се одазвао позиву организатора.
„Захвалан сам што сам позван да будем учесник конференције и што имам прилику да говорим о мом спорту кошарци, али и о спорту генерално. Са задовољством прихватам све позиве оваквог типа, честитам организаторима и надам се да ће постати традиција. Само наставите. Овако са стране, када гледам какав је амбијент, мислим да нема шансе да то не успије. Радујем се што имам прилику да сретнем и пуно пријатеља из Бањалуке, али и све госте који ће бити учесници ове конференције“, изјавио је Пешић.
Програм сутра почиње у 10 часова када на сцену ступају Марина Маљковић, Андреа Лекић и Николина Милић, док ће након њих о раскрсници након спортске каријере говорити Иван Миљковић и Филип Филиповић. Од 12:30 креће прича о златном путу породице Мајдов, док од 13:15 слиједи прича селектора кошаркашке репрезентације Шпаније, Ћус Матео говориће о склапању шампионског мозаика. Посљедња прича креће од 14 часова, када је на програму панел УФЦ борца Уроша Медића. Улаз за сутра је потпуно бесплатан, док је вечерашњи програм затвореног типа, намијењен за пријатеље и спонзоре конференције.
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