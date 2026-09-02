Експлозија на жељезничкој станици у Њемачкој, повријеђени Украјинци

Аутор:АТВ редакција
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Двоје украјинских држављана повријеђено је јутрос у експлозији на главној жељезничкој станици у Аугсбургу, у њемачкој покрајини Баварској.
Према информацијама локалних медија, ријеч је о 17-годишњој дјевојци и 18-годишњем младићу који су задобили лакше повреде, док су на згради станице оштећени прозори, пише „Европска правда“.
Експлозија је одјекнула у пролазу унутар зграде, у близини једне банке. Полиција је одмах након тога оградила зграду жељезничке станице и први перон.
Остали перони у почетку су остали у функцији, а путници су усмјеравани на јужни и сјеверни улаз. Убрзо је полиција саопштила да се цијела зграда затвара јер је пронађен сумњив предмет, након чега је обустављен сав жељезнички саобраћај.
Увиђај на терену обављају истражитељи баварске државне криминалистичке полиције. Из полиције су поручили да још није јасно о каквом је предмету ријеч нити како је тачно дошло до експлозије.
Инцидент се догодио након што је у ноћи између 1. и 2. септембра забиљежен сумњив догађај на трафостаници код Келна, гдје полиција сумња на саботажу. Истражује се и могућа повезаност са недавним нападом на највећу електрану у Бранденбургу.
У контексту тих догађаја, украјински амбасадор у Њемачкој Олексиј Макејев изјавио је да Кијев блиско сарађује са Берлином у борби против руских саботажа.
(Индекс)
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