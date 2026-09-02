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Експлозија на жељезничкој станици у Њемачкој, повријеђени Украјинци

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02.09.2026 16:35

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Експлозија на жељезничкој станици у Њемачкој, повријеђени Украјинци
Фото: Tanjug / AP / Armin Weigel

Двоје украјинских држављана повријеђено је јутрос у експлозији на главној жељезничкој станици у Аугсбургу, у њемачкој покрајини Баварској.

Према информацијама локалних медија, ријеч је о 17-годишњој дјевојци и 18-годишњем младићу који су задобили лакше повреде, док су на згради станице оштећени прозори, пише „Европска правда“.

Због сумњивог предмета затворена цијела зграда

Експлозија је одјекнула у пролазу унутар зграде, у близини једне банке. Полиција је одмах након тога оградила зграду жељезничке станице и први перон.

Остали перони у почетку су остали у функцији, а путници су усмјеравани на јужни и сјеверни улаз. Убрзо је полиција саопштила да се цијела зграда затвара јер је пронађен сумњив предмет, након чега је обустављен сав жељезнички саобраћај.

Истрага и сумње у саботажу

Увиђај на терену обављају истражитељи баварске државне криминалистичке полиције. Из полиције су поручили да још није јасно о каквом је предмету ријеч нити како је тачно дошло до експлозије.

Инцидент се догодио након што је у ноћи између 1. и 2. септембра забиљежен сумњив догађај на трафостаници код Келна, гдје полиција сумња на саботажу. Истражује се и могућа повезаност са недавним нападом на највећу електрану у Бранденбургу.

У контексту тих догађаја, украјински амбасадор у Њемачкој Олексиј Макејев изјавио је да Кијев блиско сарађује са Берлином у борби против руских саботажа.

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Тагови :

Њемачка

Експлозија

жељезничка станица

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