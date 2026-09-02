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Три шумска пожара у Теслићу изазвана громом

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02.09.2026 17:30

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Теслић пожар велики шумски пожар ватрогасци гашење ватре
Фото: Srna

Три активна шумска пожара на подручју Теслића изазвана су ударима грома, саопштено је из Градске управе, из које апелују да грађани не предузимају активности које би могле да изазову нове пожаре.

Пожари су забиљежени на локалитетима Миљковача у мјесној заједници Булетић, у насељу Кузмани и на локалитету Гаше у мјесној заједници Каменица.

Из Градске управе Теслић наводе да су шумски пожари, према подацима са терена, избили прије неколико дана усљед удара грома.

На гашењу пожара који се због сувог земљишта и појачаног вјетра тешко ставља под контролу ангажовани су радници Шумског газдинства "Борја", припадници Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Теслић и мјештани.

Командир Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Теслић Саво Бубић рекао је да је пожар на подручју Булетића са стране Кузмана локализован, док се на осталим дијеловима предузимају мјере како би се спријечило његово ширење.

- Пожар у Булетићу протеже се до Кузмана. Са стране Кузмана је локализован, а други пожар је у Гашама -прецизирао је Бубић и истакао да тренутно нема угрожених домаћинстава.

Он је навео да се ситуација на терену континуирано прати и да су све расположиве снаге ангажоване на спречавању даљег ширења пожара, преноси Срна.

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Тагови :

Теслић

пожар

Велики шумски пожар

Ватрогасци

гашење пожара

ватра

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