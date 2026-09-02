Logo

Познат идентитет радника који је погинуо у РиТЕ Гацко

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
02.09.2026 18:10

Коментари:

0
Познат идентитет радника који је погинуо у РиТЕ Гацко
Фото: ATV

Лице иницијала Х.Х. (1961) из Мостара смртно је страдало данас приликом извођења радова на градилишту новог постројења за пречишћавање угља у РиТЕ Гацко, потврђено је за АТВ из ПУ Требиње.

Како смо раније писали, радник је пао са конструкције и смртно страдао.

Трагедија РиТЕ Гацко

Хроника

Трагедија у РиТЕ Гацко: Погинуо радник након што је пао са конструкције

“Полицијска станица Гацко је запримила пријаву да је једно лице смртно страдало приликом извођења радова у РиТЕ Гацко. Полицијски службеници предузимају мјере и радње на утврђивању свих околности догађаја” рекли су за АТВ из ПУ Требиње.

Страдали није био запосленик РиТЕ Гацко, већ радник фирме ангажоване на извођењу радова.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

РиТЕ Гацко

Гацко

Погинуо радник

трагедија

ПУ Требиње

Коментари (0)

Више из рубрике

Трагедија у РиТЕ Гацко: Погинуо радник након што је пао са конструкције

Хроника

Трагедија у РиТЕ Гацко: Погинуо радник након што је пао са конструкције

4 ч

0
Ротација на поицијском аутомобилу.

Хроника

Срамно: Претучен српски повратник (92) у Вогошћи, нападачи пуцали и на његовог сина

5 ч

2
Змај од Шипова имао удес у Шипову

Хроника

Змај од Шипова имао удес у Шипову

6 ч

2
Возачу одузет ”ауди” због обијесне вожње, надувао 2,2 g/kg

Хроника

Возачу одузет ”ауди” због обијесне вожње, надувао 2,2 g/kg

9 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

14

Додик: Народна скупштина доноси коначну одлуку

20

10

Ријал опет пао, потребно више од 2,2 милиона за један долар

20

04

Купац се хтио руковати с роботом: Он га напао кунг фу потезима

19

57

Основци више неће смјети да користе вјештачку интелигенцију!

19

54

"Република Српска упркос притисцима реализује велике инвестиције"

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима