Logo

Возачу одузет ”ауди” због обијесне вожње, надувао 2,2 g/kg

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
02.09.2026 10:54

Коментари:

0
Возачу одузет ”ауди” због обијесне вожње, надувао 2,2 g/kg

Полиција у Козарској Дубици привремено је одузела аутомобил ”ауди” од З.Ш. након што је контролом утврђено да је возио под дејством алкохола, са концентрацијом од 2,2 g/kg.

У ПУ Приједор наводе да је додатним провјерама утврђено да се ради о вишеструком повратнику у вршењу саобраћајних прекршаја. За неплаћене прекршаје у регистру казни има дуг од 900 КМ.

”Возило је привремено одузето због бојазни да ће поновити прекршај, а против З.Ш. надлежном суду доставиће се захтјев за покретање прекршајног поступка”, наводе у полицији.

Напомињу да је Законом о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ за прекршај обијесне вожње управљања возилом под дејством алкохола у концентрацији већој од 1,5 g/kg предвиђена новчана казна у износу од 2.000,00 КМ до 3.000,00 КМ, заштитна мјера забране управљања моторним возилом у трајању од шест мјесеци и два казнена бода.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

обијесна вожња

одузет аутомобил

Козарска Дубица

ПУ Приједор

Коментари (0)

Више из рубрике

Аутомобил полиције ФБиХ

Хроника

Познати детаљи обрачуна у трамвају: Повријеђен мигрант, нападач и даље у бјекству

4 ч

0
Мигрант избоден код Техничке школе, обустављен саобраћај

Хроника

Мигрант избоден код Техничке школе, обустављен саобраћај

14 ч

1
Нови детаљи о мајци и кћерки које су умрле на Јадрану: Породица недавно доживјела још једну трагедију

Хроника

Нови детаљи о мајци и кћерки које су умрле на Јадрану: Породица недавно доживјела још једну трагедију

16 ч

0
Дрипац тукао радника у Требињу на бензинској пумпи, сви стајали и гледали

Хроника

Дрипац тукао радника у Требињу на бензинској пумпи, сви стајали и гледали

21 ч

3

  • Најновије

  • Најчитаније

13

37

Основне школе бањалучке регије траже скраћене часове

13

32

Како препознати право маслиново уље у маркету?

13

18

Змај од Шипова имао удес у Шипову

13

16

Аутомобил је одједном почео да троши више горива? Ево у чему може бити проблем

13

11

Кузмић: Жене на свим пословима одговорне и успјешне

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима