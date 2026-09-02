Возачу одузет ”ауди” због обијесне вожње, надувао 2,2 g/kg

Аутор:АТВ редакција
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Полиција у Козарској Дубици привремено је одузела аутомобил ”ауди” од З.Ш. након што је контролом утврђено да је возио под дејством алкохола, са концентрацијом од 2,2 g/kg.
У ПУ Приједор наводе да је додатним провјерама утврђено да се ради о вишеструком повратнику у вршењу саобраћајних прекршаја. За неплаћене прекршаје у регистру казни има дуг од 900 КМ.
”Возило је привремено одузето због бојазни да ће поновити прекршај, а против З.Ш. надлежном суду доставиће се захтјев за покретање прекршајног поступка”, наводе у полицији.
Напомињу да је Законом о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ за прекршај обијесне вожње управљања возилом под дејством алкохола у концентрацији већој од 1,5 g/kg предвиђена новчана казна у износу од 2.000,00 КМ до 3.000,00 КМ, заштитна мјера забране управљања моторним возилом у трајању од шест мјесеци и два казнена бода.
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