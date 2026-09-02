Познати детаљи обрачуна у трамвају: Повријеђен мигрант, нападач и даље у бјекству

Аутор:АТВ редакција
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Министарство унутрашњих послова КС изнијело је детаље синоћњег напада у трамвају приликом којег је једна особа тешко повријеђена.
Како је наведено из МУП-а КС, Полицијска управа Ново Сарајево обавијештена је 1. септембра у 22:15 сати да је у трамвају у улици Змаја од Босне дошло до физичког сукоба између двије особе. Једна особа је повријеђена, док се друга након инцидента удаљила у непознатом правцу.
Изласком на мјесто догађаја полицијски службеници потврдили су наводе пријаве и утврдили да је повријеђен Е.И., рођен 1996. године у Мароку. Екипа Завода за хитну медицинску помоћ пружила му је прву помоћ, након чега је превезен у Клинички центар Универзитета у Сарајеву (КЦУС).
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Љекар је у КЦУС-у констатовао да је 30-годишњак задобио тешке тјелесне повреде нанесене оштрим предметом. Повријеђени је задржан на опсервацији, преноси Аваз.
О свему је обавијештен дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва КС, који је констатовао да је почињено кривично дјело тешка тјелесна повреда.
Увиђај на мјесту догађаја обавили су припадници Управе полиције МУП-а КС. Полиција наставља рад на расвјетљавању и документовању свих околности овог кривичног дјела, као и на идентификацији и проналаску осумњиченог.
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