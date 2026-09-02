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Још увијек се не зна када би тијело Ратка Младића могло да стигне у Србију

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02.09.2026 08:32

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Још увијек се не зна када би тијело Ратка Младића могло да стигне у Србију
Фото: Tanjug/AP/Peter Dejong

Међународни резидуални механизам за кривичне судове (МКСР) у Хагу ни послије шест дана није обавијестио чланове породице генерала Ратка Младића, који је преминуо у притворској болници у Шевенингену, када би могли да преузму његово тијело, изјавио је Младићев син Дарко Младић.

Он је за "Политику" рекао да још нема информације о томе докле се стигло са истрагом о околностима смрти његовог оца коју је наложила предсједница Механизма Грасијела Пати Сантана.

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Истрагу о околностима Младићеве смрти, сходно одлуци Сантане, води судија Ијан Бономи, којем су на располагање стављена сва документа о некадашњем команданту Војске Републике Српске, међу којима су и они са знаком повјерљивости.

Процедура у вези са утврђивањем узрока смрти је, како је раније изјавио предсједник Центра за обнову међународног права Горан Петронијевић, стандардна и спроводи се након смрти неког притвореника или осуђеника и у складу је са правилима о поступку и доказима Механизма и поступку са затвореницима у случају смрти и холандским законима.

Након смрти се наређује истрага која обухвата узимање изјава од лица која су затекла умрлог осуђеника, када су га затекла, када су га посљедњи пут видјела.

Изјаве те врсте се, у највећем броју случајева, узимају од болничара, стражара или онога ко се налазио у његовом окружењу. Обавезно се ради обдукција, налаже се и токсиколошка анализа, а након тога се утврђује тачан узрок и вријеме смрти. Кад се заврше све наведене анализе и када се утврди тачан узрок смрти, издаје се такозвана међународна или интернационална умрлица.

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Ријеч је о спроводном документу који гарантује да је лице преминуло, гдје, када и под којим околностима се то догодило и то служи као један од докумената да се од холандских власти добије документ којим се дозвољава да се посмртни остаци транспортују у земљу у којој ће бити обављена сахрана.

Генерал Ратко Младић преминуо је 27. августа у притворској болници у Хагу у 84. години.

(Танјуг)

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Дарко Младић

Умро Ратко Младић

генерал Ратко Младић

Хаг

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