Ухапшен осумњичени за убиство Новице Елека

Аутор:АТВ редакција
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Припадници Министарства унутрашњих послова, УКП ПУ за град Београд, у великој и координисаној акцији спроведеној у сарадњи са Управом криминалистичке полиције, Управом за технику и БИА, ухапсили су Н. К. и С. Б. због сумње да су учествовали у убиству Новице Елека.
Према информацијама портала ''Телеграф.рс'', успјешној акцији хапшења претходио је интензиван оперативни рад безбједносних служби, које су успјеле да уђе у траг осумњиченима и потпуно их изненаде.
Подсјећамо, Новица Елек убијен је прошле суботе, када је нападач на њега отворио ватру из ватреног оружја и задао му смртоносне повреде.
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Осумњиченима Н. К. и С. Б. одређено је задржавање до 48 сати, након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведени надлежном тужилаштву на саслушање.
Ухапшен је Б.С. који је, како се сумња, испод Елековог аутомобила подметнуо ГПС уређај како би се пратило његово кретање.
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