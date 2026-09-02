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У саобраћајној несрећи тешко повријеђени мушкарац и жена

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02.09.2026 07:34

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Председник Владе Србије Ђуро Мацут и министар здравља Златибор Лончар започели су данас обилазак завршних радова на новој згради Завода за ургентну медицину Београд (Хитна помоћ) и нова санитетска возила. Мацут и Лончар су разговарали са запосленима који ће ускоро почети да раде у новој згради Хитне помоћи и обишли су будући Кол центар те службе
Фото: Tanjug/Amir Hamzagić/bg

У тешкој саобраћајној несрећи која се током протекле ноћи догодила у Улици Ваљевског одреда у Борчи, тешко су повријеђени мушкарац и жена, саопштено је из службе Хитне помоћи.

Мушкарац и жена, који су повријеђени као пешаци у саобраћајној несрећи која се догодила у 19.15 сати, превезени су са тешким траумама у Ургентни центар.

(Танјуг)

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

Београд

ургентни центар

повријеђени

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