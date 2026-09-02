У саобраћајној несрећи тешко повријеђени мушкарац и жена

Аутор:АТВ редакција
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У тешкој саобраћајној несрећи која се током протекле ноћи догодила у Улици Ваљевског одреда у Борчи, тешко су повријеђени мушкарац и жена, саопштено је из службе Хитне помоћи.
Мушкарац и жена, који су повријеђени као пешаци у саобраћајној несрећи која се догодила у 19.15 сати, превезени су са тешким траумама у Ургентни центар.
(Танјуг)
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