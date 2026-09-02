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Бањалучани страхују од избијања заразе: Смеће се гомила

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02.09.2026 08:15

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Накупљено смеће у насељу Ада.
Фото: Уступљена фотографија

Мјештани Улице Мире Кесић у бањалучком насељу Ада, која се налази у непосредној близини Ребровца, суочавају се са озбиљним комуналним и инфраструктурним проблемима.

Како јављају читаоци АТВ-а, ситуација је посебно алармантна због недовољног броја контејнера и великог броја станара чистоћа не одвози редовно смеће, па грађани страхују од избијања заразе.

"С обзиром на то да је завршена још једна ламела и да ће бити усељено још око 50 станова, настаће потпуни колапс због недостатка контејнера", упозоравају забринути станари.

Поред проблема са одлагањем отпада, мјештани истичу да се овакво стање прелива и на комплетну инфраструктуру у овом дијелу града.

Проблеми са водоснабдијевањем, канализацијом, оштећеним саобраћајницама пуним рупа и неодржаваним зеленим површинама постали су њихова свакодневица.

Повећање броја нових стамбених објеката, како наводе, уопште не прати адекватна инфраструктура, што им значајно отежава услове за нормалан и удобан живот.

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Тагови :

смеће

Бања Лука

kontejneri

otpad

saobraćajnice

Čistoća

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