Бањалучани страхују од избијања заразе: Смеће се гомила

Мјештани Улице Мире Кесић у бањалучком насељу Ада, која се налази у непосредној близини Ребровца, суочавају се са озбиљним комуналним и инфраструктурним проблемима.

Како јављају читаоци АТВ-а, ситуација је посебно алармантна због недовољног броја контејнера и великог броја станара чистоћа не одвози редовно смеће, па грађани страхују од избијања заразе.

"С обзиром на то да је завршена још једна ламела и да ће бити усељено још око 50 станова, настаће потпуни колапс због недостатка контејнера", упозоравају забринути станари.

Поред проблема са одлагањем отпада, мјештани истичу да се овакво стање прелива и на комплетну инфраструктуру у овом дијелу града.

Проблеми са водоснабдијевањем, канализацијом, оштећеним саобраћајницама пуним рупа и неодржаваним зеленим површинама постали су њихова свакодневица.

Повећање броја нових стамбених објеката, како наводе, уопште не прати адекватна инфраструктура, што им значајно отежава услове за нормалан и удобан живот.