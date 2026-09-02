Шта све Фонд солидарности плаћа за дјецу

Аутор:АТВ редакција
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Република Српске у посљедњих осам до 10 година континуирано је и доста улагала у здравствени систем, рекао је министар здравља и социјалне заштите Ален Шеранић.
"Здравље, безбједност су основне поставке комфора живота. Српска генерално, посљедњих осам до десет година је доста улагала у здравствени систем. Неке ствари се можда овако и не виде, али су оне напредовале. Расли смо кроз посљедњих осам до десет година, кроз нове болнице, нове апарате, из године у годину видљив је напредак", рекао је Шеранић.
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Шеранић додаје да је важан закон из 2018. који је много начина показао свој значај, пише РТРС.
"Када је донесен, на иницијативу Кабинета предсједника, тада Милорада Додика, донесен је за потребе лијечење дјеце у иностранству. Све оно што се не може код нас обавити, може се лијечити било гдје. За Фонд солидарности, када исцрпимо све могућности Републике Српске, дјеца имају право да буду послата тамо гдје се нађе адекватна помоћ. Оно што ниједан други фонд не подржава, то су експерименталне терапије", истиче он.
Коментаришући лијечење дјеце у иностранству, Шеранић додаје да новац није проблем, колики је некада проблем пронаћи одговарајућу клинику са одговарајућом услугом.
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"Када се таква клиника пронађе, колеге из Фонда солидарности онда на бази сарадње са клиникама обезбјеђују само лијечење. Гледали смо породицу цијелу, како да се њима пружи подршка. Ако се дијете пошаље негдје на лијечење, поготова када је дијете тешко болесно, гледамо да родитељи иду са њима у иностранство, о трошку Фонда. Дакле у тренутку када је потребно лијечење дјетета у иностранству, родитељи не морају да траже сами шта и како, него треба да се обрате Фонду, да би добили, како финансијску, тако и сваку другу подршку, истиче он.
За парове, који имају проблем зачећа, Шеранић истиче, да је важно рећи да Фонд рефундира све трошкове зачећа.
"То су механизми који су измјењени у протеклим годинама, на боље. То је један цијели пакет који паровима може да донесе зачеће. Сам чин вјештачке оплодње је низ дијагностике који се мора урадити, да би се тај процес завршио", истиче он.
Здравствени систем Републике Српске, каже Шеранић, један је од стубова пронаталитетне политике.
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"Бавимо се са свим што је потребно прије само трудноће, у трудноћи, као и након порода", каже он.
“Српска те воли” данас говори о ономе што је можда најважније сваком родитељу – здрављу и сигурности дјеце, али и подршци женама које желе да постану мајке.
Од здравственог осигурања дјеце и бесплатне здравствене заштите, преко лијечења најтежих и ријетких болести, скупих терапија, медицинских помагала и рехабилитације, па до лијечења дјеце у иностранству кроз Фонд солидарности “Душа дјеце” – систем здравствене заштите Републике Српске обухвата бројна права о којима родитељи често нису довољно информисани. Посебна пажња посвећена је и трудницама, породиљама и паровима који се суочавају са проблемом стерилитета.
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