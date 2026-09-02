Одбор НСРС за уставна питања о захтјеву Бећировића

Аутор:АТВ редакција
Коментари:4
Одбор Народне скупштине Републике Српске за уставна питања данас би требало да утврди одговор Уставном суду БиХ у вези са захтјевом предсједавајућег Предсједништва БиХ Дениса Бећировића.
Бећировићев захтјев се односи на рјешавање спора са српским чланом Предсједништва БиХ Жељком Цвијановић и Народном скупштином Републике Српске због изјаве о проглашењу одлуке Предсједништва БиХ о именовању чланова Комисије за очување националних споменика, усвојеној без консензуса, веома штетном по виталне интересе Републике Српске, те одлуке парламента о потврђивању изјаве члана Предсједништва БиХ из Републике Српске од 7. јула.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
10 ч2
Република Српска
12 ч1
Република Српска
14 ч0
Република Српска
14 ч4
Најновије
Најчитаније
09
45
09
42
09
35
09
31
09
17
Тренутно на програму