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Одбор НСРС за уставна питања о захтјеву Бећировића

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02.09.2026 07:19

Коментари:

4
Народна скупштина Републике Српске
Фото: АТV

Одбор Народне скупштине Републике Српске за уставна питања данас би требало да утврди одговор Уставном суду БиХ у вези са захтјевом предсједавајућег Предсједништва БиХ Дениса Бећировића.

Бећировићев захтјев се односи на рјешавање спора са српским чланом Предсједништва БиХ Жељком Цвијановић и Народном скупштином Републике Српске због изјаве о проглашењу одлуке Предсједништва БиХ о именовању чланова Комисије за очување националних споменика, усвојеној без консензуса, веома штетном по виталне интересе Републике Српске, те одлуке парламента о потврђивању изјаве члана Предсједништва БиХ из Републике Српске од 7. јула.

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Тагови :

Денис Бећировић

нсрс

Коментари (4)

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