Колико су банке у Српској зарадиле за пола године

Аутор:АТВ редакција
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Банкарски сектор у Републици Српској у првом полугодишту остварио је нето добит од 165,1 милион КМ, која је већа за 23 милиона КМ или 16,18 одсто у односу на исти период прошле године.
Укупни приходи комерцијалних банака у првих шест мјесеци износили су 430,9 милиона КМ и већи су за 14,6 милион КМ или 11,55 одсто у односу на исти период лани, наведено је у прелиминарном кварталном извјештају Агенције за банкарство Републике Српске.
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У првом полугодишту приходи од камата и слични приходи износили су 266,3 милиона КМ и већи су за 30,3 милиона КМ или 12,84 одсто у односу на исто полугодиште претходне године, док су оперативни приходи у том периоду износили 164,6 милиона КМ и већи су за 14,3 милиона КМ или 9,51 одсто у односу на прво полугодиште 2025.
У поменутом периоду укупни расходи банкарског сектора у Републици Српској износили су 253,7 милиона КМ и већи су за 20,4 милиона КМ или 8,74 одсто у односу на укупне расходе у првом полугодишту 2025. године.
Укупни кредити у првих шест мјесеци износили су око 7,79 милијарди КМ, што је за 465,2 милиона КМ или 6,35 одсто више у односу на прошлу годину.
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Кредити дати становништву у првом полугодишту износили су нешто мање од четири милијарде КМ, што је за 248,6 милиона КМ или 6,64 одсто више, а кредити приватним предузећима износе око 2,54 милијарде КМ и већи су за 52,3 милиона КМ или за 2,1 одсто у односу на 2025. годину.
Депозити у првих шест мјесеци износили су око 10,4 милијарде КМ и већи су за нешто више од милијарду КМ или 11,26 одсто у односу на крај прошле године.
Депозити грађана износили су око 6,16 милијарди КМ, приватних предузећа и друштава око 1,85 милијарди КМ, владе и владиних институција око 1,16 милијарди КМ, а јавних и државних предузећа око 445 милиона КМ.
Штедња становништва износила је око 3,12 милијарди КМ, од којих се око 2,46 милијарди КМ односи на орочену штедњу, а око 658,6 милиона КМ на штедњу по виђењу.
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Број запослених у банкарском сектору у Републици Српској у првом полугодишту износио је 3.172.
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