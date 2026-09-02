Судар два брода код Истанбула: У току потрага за несталом посадом

Аутор:АТВ редакција
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Два трговачка брода под турском заставом сударила су се у сриједу у Мраморном мору код Истанбула, а с једним од бродова изгубљен је контакт, саопштио је уред гувернера Истанбула.
Брод Алсу под турском заставом, који је пловио према егејској луци Алиага, и брод Тугберк Имамоглу, такође под турском заставом, на путу према црноморској луци Карадениз Ерегли, сударили су се ноћас у близини истанбулске четврти Силиври, наводи се у саопштењу канцеларије гувернера.
🔴 #SONDAKİKA | Silivri açıklarında iki ticari gemi çarpıştı!— Halk TV (@halktvcomtr) September 2, 2026
ALSU isimli gemide hasar tespit edilmezken, TUĞBERK İMAMOĞLU gemisi ve 10 mürettebatıyla irtibat kurulamadı.
İstanbul Valiliği, bölgede havadan ve denizden arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu. https://t.co/prc3BAyWcn pic.twitter.com/tnLvkYY8k6
На мјесто несреће упућени су бродови обалске страже и хеликоптери ради потраге и спашавања, а на броду Алсу није било видљивих оштећења, наводи се у саопштењу. Међутим, власти нису успјеле успоставити контакт с бродом Тугберк Имамоглу и његових 10 чланова посаде.
Према подацима Истанбулске привредне коморе за поморску трговину, брод Тугберк Имамоглу, у власништву компаније Зејбе Денизцилик, плови као брод за превоз расутог терета, док је Алсу, у власништву компаније Озпулатхане Дениз Тасимацилиги, хемијски танкер.
🚨 Silivri açıklarında iki ticari gemi çarpıştı— CGTN Türk (@cgtnturk) September 2, 2026
📌Türk bayraklı ALSU ile TUĞBERK İMAMOĞLU isimli gemilerin çarpışmasının ardından, TUĞBERK İMAMOĞLU ve gemideki 10 kişilik mürettebatla irtibat kesildi.
📌Denizden ve havadan geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı.… pic.twitter.com/D3DcCKktf7
Операција потраге и спашавања и даље је у току, наводи се у саопштењу канцеларије гувернера.
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