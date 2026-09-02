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Судар два брода код Истанбула: У току потрага за несталом посадом

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02.09.2026 10:06

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Судар бродова код Истанбула.
Фото: HalkTV/X/Screenshot

Два трговачка брода под турском заставом сударила су се у сриједу у Мраморном мору код Истанбула, а с једним од бродова изгубљен је контакт, саопштио је уред гувернера Истанбула.

Брод Алсу под турском заставом, који је пловио према егејској луци Алиага, и брод Тугберк Имамоглу, такође под турском заставом, на путу према црноморској луци Карадениз Ерегли, сударили су се ноћас у близини истанбулске четврти Силиври, наводи се у саопштењу канцеларије гувернера.

На мјесто несреће упућени су бродови обалске страже и хеликоптери ради потраге и спашавања, а на броду Алсу није било видљивих оштећења, наводи се у саопштењу. Међутим, власти нису успјеле успоставити контакт с бродом Тугберк Имамоглу и његових 10 чланова посаде.

Према подацима Истанбулске привредне коморе за поморску трговину, брод Тугберк Имамоглу, у власништву компаније Зејбе Денизцилик, плови као брод за превоз расутог терета, док је Алсу, у власништву компаније Озпулатхане Дениз Тасимацилиги, хемијски танкер.

Операција потраге и спашавања и даље је у току, наводи се у саопштењу канцеларије гувернера.

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Тагови :

Турска

бродови

Море

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