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Колику пензију можете очекивати ако имате пет година стажа у Њемачкој

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02.09.2026 10:57

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Новац еври
Фото: Pixabay

Не примају сви законску пензију. Само они који испуњавају такозвани период чекања или минимално осигурање могу примати мјесечне исплате од њемачког пензионог осигурања у старости.

За стандардну старосну пензију потребно је да сте уплатили најмање пет година. Али шта то значи за износ ваше пензије ако испуњавате само минимални услов?

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Ово се не може рећи уопштено, јер износ ваше пензије у великој мјери зависи од висине ваших прихода. У Њемачкој не постоји законска минимална пензија. Што су ваши приходи већи, то су већи доприноси које плаћате у законско пензионо осигурање - а ти доприноси одређују колико пензионих бодова (тзв. Ентгелтпункте) акумулирате.

Како израчунати пензију

Ево како да израчунате колика ће вам бити пензија:

Ако зарадите тачно просјечну њемачку бруто плату у једној години, добићете тачно један пензиони бод. За 2025. годину, просјечна бруто годишња плата је 50.493 евра.

За сваки пензиони бод додјељује се такозвана тренутна вриједност пензије. Од 1. јула 2025. године, ова вриједност ће бити 40,79 евра, иста за цијелу Њемачку.

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Мјесечни износ бруто пензије након пет година рада израчунава се према сљедећој формули:

Бруто пензија = број бодова x фактор приступа x тренутна вриједност x фактор врсте пензије

Ако не одете у пријевремену пензију и ако је у питању редовна старосна пензија, онда су фактор приступа и фактор врсте пензије једнаки 1.

Примјер израчунавања пензије

Претпоставимо да сте радили у западној Њемачкој пет година, имали просјечну плату и били обавезно осигурани у пензијском систему. Тако сте акумулирали тачно пет пензијских бодова.

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Са тренутном вриједношћу бода од 40,79 евра, ваша мјесечна бруто пензија би била:

5 x 1 x 40,79 x 1 = 203,95 евра

Шта ако ова пензија није довољна за живот?

У чланку се наводи да можете сазнати које бенефиције и социјалну помоћ можете да затражите ако ваша пензија не покрива ваше основне животне потребе.

Такође се наводи да:

  • Ако не сакупите пуних један бод годишње током ових пет година, износ ваше пензије ће се промијенити.
  • На веб-сајту Њемачког пензионог осигурања постоји калкулатор који можете користити да израчунате колика ће бити ваша пензија – и када је можете затражити.

(Блиц)

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Тагови :

Пензија

Пензионери

Њемачка

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