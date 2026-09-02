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Жељезничка станица потпуно затворена након експлозије

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02.09.2026 10:51

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Voz Zeljeznicka stanica
Фото: Pexels/Paul IJsendoorn

Полиција је потпуно затворила жељезничку станицу у Аугзбургу, на југу Њемачке, након што је један предмет експлодирао, а други сумњиви предмет пронађен у близини.

Раније је јављено да је један неидентификовани предмет експлодирао је у пролазу зграде.

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Неколико људи је задобило лакше повреде усљед гласног звука експлозије, а на објекту су оштећени прозори.

Стручњаци за експлозиве из баварске државне канцеларије криминалистичке полиције предводе истрагу на лицу мјеста.

Друмски саобраћај и јавни превоз у близини станице такође су у прекиду.

Више информација о експлозији и другом сумњивом предмету, који није експлодирао, за сада није доступно.

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Аугзбург је град са 308.000 становника у Баварској, око 78 километара сјеверозападно од Минхена, подсјећа АП.

(Срна)

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Тагови :

Њемачка

Експлозија

жељезничка станица

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