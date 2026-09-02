Жељезничка станица потпуно затворена након експлозије

Аутор:АТВ редакција
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Полиција је потпуно затворила жељезничку станицу у Аугзбургу, на југу Њемачке, након што је један предмет експлодирао, а други сумњиви предмет пронађен у близини.
Раније је јављено да је један неидентификовани предмет експлодирао је у пролазу зграде.
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Неколико људи је задобило лакше повреде усљед гласног звука експлозије, а на објекту су оштећени прозори.
Стручњаци за експлозиве из баварске државне канцеларије криминалистичке полиције предводе истрагу на лицу мјеста.
Друмски саобраћај и јавни превоз у близини станице такође су у прекиду.
Више информација о експлозији и другом сумњивом предмету, који није експлодирао, за сада није доступно.
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Аугзбург је град са 308.000 становника у Баварској, око 78 километара сјеверозападно од Минхена, подсјећа АП.
(Срна)
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