Трамп: Не покушавам да натјерам Иран да сједне за преговарачки сто

Аутор:АТВ редакција
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Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је данас да "не покушава да натјера Иран" да сједне за преговарачки сто, као што је објавио Еј-Би-Си њуз, за који је казао да преноси лажне вести.
- Уопште ме не занима да ли ће потписати безвриједан, за њих, споразум. Много ми се више свиђа наша садашња позиција, са скоро потпуном контролом над Ормуским мореузом и њиховом економијом која се потпуно урушава - рекао је Трамп.
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Трамп је казао да се Иран суочава са "неизбјежним".
- Када ће ирански народ устати и борити се - упитао је Трамп.
(Танјуг)
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