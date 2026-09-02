Logo

Трамп: Не покушавам да натјерам Иран да сједне за преговарачки сто

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
02.09.2026 09:45

Коментари:

0
Предсједник Доналд Трамп слуша док новинар поставља питање у Овалном кабинету Бијеле куће, понедјељак, 31. августа 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Таnjug/AP Photo/Jacquelyn Martin

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је данас да "не покушава да натјера Иран" да сједне за преговарачки сто, као што је објавио Еј-Би-Си њуз, за који је казао да преноси лажне вести.

- Уопште ме не занима да ли ће потписати безвриједан, за њих, споразум. Много ми се више свиђа наша садашња позиција, са скоро потпуном контролом над Ормуским мореузом и њиховом економијом која се потпуно урушава - рекао је Трамп.

Врбања пожар

Бања Лука

Пожар у Врбањи под контролом, људски фактор и даље главни узрок

Трамп је казао да се Иран суочава са "неизбјежним".

- Када ће ирански народ устати и борити се - упитао је Трамп.

(Танјуг)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Доналд Трамп

Америка

Иран

преговори

Коментари (0)

Прочитајте више

Воз на прузи.

Регион

Обустава жељезничког саобраћаја, радници у штрајку: Траже повећање плата

4 ч

0
Снијег

Друштво

Драстичан преокрет времена: Стиже пад од 20 степени, помиње се и први снијег

4 ч

0
Аутомобил полиције ФБиХ

Хроника

Познати детаљи обрачуна у трамвају: Повријеђен мигрант, нападач и даље у бјекству

4 ч

0
Шта све Фонд солидарности плаћа за дјецу

Република Српска

Шта све Фонд солидарности плаћа за дјецу

4 ч

0

Више из рубрике

Чекић, судница

Свијет

Држављанину БиХ пријети протјеривање из Данске након бруталног злочина

5 ч

0
Моћна грмљавина са живописним муњама удара изнад руралног пејзажа у сумрак, хватајући интензитет природе.

Свијет

Због тропске олује без струје остало више од 4.000 домаћинстава

6 ч

0
криптовалуте долари новац електронски новац

Свијет

Заплијењено више од 560.000 долара донација Хамасу у криптовалутама

15 ч

0
Жесток одговор из Ирана након нових напада САД-а: "Агресоре чека оштра казна, Американци ће зажалити"

Свијет

Жесток одговор из Ирана након нових напада САД-а: "Агресоре чека оштра казна, Американци ће зажалити"

17 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

37

Основне школе бањалучке регије траже скраћене часове

13

32

Како препознати право маслиново уље у маркету?

13

18

Змај од Шипова имао удес у Шипову

13

16

Аутомобил је одједном почео да троши више горива? Ево у чему може бити проблем

13

11

Кузмић: Жене на свим пословима одговорне и успјешне

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима