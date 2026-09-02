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Драстичан преокрет времена: Стиже пад од 20 степени, помиње се и први снијег

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02.09.2026 09:31

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Снијег
Фото: Pixabay/pasja1000

Послије дугог периода високих температура, појавиле су се прве најаве озбиљније промјене времена.

Метеоролог аматер Иван Ристић објавио је да се почетком друге декаде септембра прати могућност осјетног захлађења и пада температуре за скоро 20 степени.

Ипак, како је нагласио, за прецизан датум промјене још је рано и потребно је сачекати наредне прогнозе.

"Врелини се полако ближи крај"

"Послије не знам колико времена имамо прве најаве осјетнијег захлађења, пратимо промјену времена почетком друге декаде септембра и пад температуре од скоро 20 степени. За тачан датум морамо још мало да сачекамо, у сваком случају врелини се полако ближи крај, једва чекам да најавим и прве снијежне падавине на планинама."

Према његовој тренутној процјени, почетак друге декаде септембра могао би донијети знатно другачије временске прилике од оних на које смо навикли током врелог љета.

Пад температуре могао би бити драстичан

Уколико се овакав сценарио оствари, разлика би била веома примјетна, јер се најављује могућност пада температуре за готово 20 степени.

Ипак, дугорочније метеоролошке пројекције могу значајно да се мијењају како се приближава прогнозирани период. Због тога за сада нема конкретног датума, већ се најављује даље праћење развоја ситуације.

Посебну пажњу привукао је завршетак објаве у којем је поменута и могућност првих снијежних падавина на планинама са доласком хладнијег дијела године, преноси Нова.рс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

zima

Снијег

екстремна хладноћа

хладно вријеме

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