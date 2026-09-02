У току радови: Ова бањалучка насеља дана могу остати без воде

Аутор:АТВ редакција
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Екипе бањалучког "Водовода" данас ће отклањати кварове на водоводној мрежи у више насеља.
Кварови ће бити отклањани у Мишином Хану, Верићима, Колима (Трубајићи), Доњим Колима, Доњем Первану, Бистрици, Крупи на Врбасу - пумпна станица Вис.
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Радови ће бити извођени у улицама Душка Кошчице, Алексе Шантића, Књаза Милоша, Браће Југовића и Зоре Ковачевић.
Због повећаног броја кварова у зони резервоара Кочићев вијенац могући су поремећаји у вечерњим часовима, а екипе детекције и одржавања су на терену и раде интензивно на њиховом лоцирању и санацији.
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Усљед повећане потрошње на системима Гашића врело и Црно врело могући су поремећаји у водоснабдијевању, нарочито виших зона које се снабдијевају са резервоара Звијезда.
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