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У току радови: Ова бањалучка насеља дана могу остати без воде

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02.09.2026 09:06

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Вода, чесма
Фото: АТВ

Екипе бањалучког "Водовода" данас ће отклањати кварове на водоводној мрежи у више насеља.

Кварови ће бити отклањани у Мишином Хану, Верићима, Колима (Трубајићи), Доњим Колима, Доњем Первану, Бистрици, Крупи на Врбасу - пумпна станица Вис.

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Радови ће бити извођени у улицама Душка Кошчице, Алексе Шантића, Књаза Милоша, Браће Југовића и Зоре Ковачевић.

Због повећаног броја кварова у зони резервоара Кочићев вијенац могући су поремећаји у вечерњим часовима, а екипе детекције и одржавања су на терену и раде интензивно на њиховом лоцирању и санацији.

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Усљед повећане потрошње на системима Гашића врело и Црно врело могући су поремећаји у водоснабдијевању, нарочито виших зона које се снабдијевају са резервоара Звијезда.

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Тагови :

Вода

Водовод Бањалука

водовод

Бањалука

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