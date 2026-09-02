Камере забиљежиле кобан тренутак: Троструки убица се смијао док је пуцао у људе?

Аутор:АТВ редакција
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Михаил Шабуњин, који је извршио троструко убиство у Даниловграду, кобног дана дошао је у стрељану "Чешка збројовка" као да жели да вјежба гађање, узео је два пиштоља и неколико пута запуцао у мете.
Онда се, према снимцима надзорних камера, окренуо према Петру Глобаревићу и почео да пуца, а потом у свега неколико тренутака убио још двојицу запослених.
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Према подацима из истраге, Шабуњин је недуго прије масакра дошао у стрељану у Страхињићима, гдје је неколико минута разговарао са запосленима и тражио оружје како би вјежбао гађање.
Наводно су му Петар Капор и Момир Радоњић понудили револвер, али је Шабуњин одбио то оружје, рекавши да "зна да закочи и трза", а потом затражио два пиштоља "ЦЗ".
Отишао је на ватрену линију, гдје га је чекао Петар Глобаревић, који је поставио мете. Шабуњин је поставио два пиштоља и кратко пуцао у мете из оба оружја. А онда се, према наводима извора упознатог са снимцима надзорних камера, нагло окренуо и запуцао у Петра. Потом је потрчао до кућице, гдје је убио Момира Радоњића, а затим и Немању Капора, пишу Вијести.
"Снимци показују да се смијао док је убијао сву тројицу", рекао је саговорник Вијести, упознат са снимцима камера које биљеже и звук.
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Након тога се Шабуњин вратио трчећи на ватрену линију. На снимцима се, према истом извору, види како великом брзином прилази Петру и поново пуца у њега. Из његовог џепа потом је узео свежањ кључева, ушао у обезбијеђени дио стрељане у којем се налазила муниција и побјегао са украденом муницијом.
Након што је усмртио тројицу запослених, Шабуњин је сјео у аутомобил Петра Глобаревића и побјегао. Возио је кроз насеља између магистрале и старог пута ка Спужу, а потом стигао до Рогама, гдје је оставио "Сеат Кордобу".
Са тог мјеста наставио је бјекство. На оближњем стајалишту пришао је радници киоска и распитивао се којим јавним превозом може да стигне до Аутобуске станице у Подгорици.
Убрзо је наишао комби којим је стигао до аутобуске станице. Тамо је ангажовао таксисту и кренуо ка Херцег Новом.
Таксисти је током вожње рекао да жели да буде остављен изнад посљедње куће у насељу Топла. Када су стигли, Шабуњин је рекао да нема новца да плати вожњу. Таксиста му је тада тражио нешто заузврат, па му је Рус оставио телефон и пасош.
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Таксиста је касније на друштвеним мрежама угледао фотографију осумњиченог коју је објавила полиција. Препознао је човјека којег је управо возио и одмах обавијестио полицију.
У међувремену је покренута велика полицијска потрага. Грађанима је било наложено да остану у својим домовима јер је осумњичени био наоружан и опасан, док су полицијске снаге блокирале више праваца и укључиле различите јединице у потрагу.
Полиција и Агенција за националну безбједност лоцирале су Шабуњина у шуми изнад Херцег Новог, у подручју Топле. Када је схватио да је опкољен, отворио је ватру на полицију. Ниједан полицајац није повријеђен.
У 3.35 часова Шабуњин је извршио самоубиство након што је пуцао на полицијске службенике који су га опколили.
Према ранијим информацијама из истраге, Шабуњин је са жртвама имао комуникацију и раније користио услуге стрељане. Полиција је утврдила да је искористио повјерење запослених на стрелишту.
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Дан прије злочина виђен је и на обали Зете, гдје га је група младића угостила, понудила му храну и пиће, а он им је оставио свој број телефона. Када су након злочина видјели полицијске фотографије, препознали су га и полицији доставили фотографију коју су направили и његов број телефона.
За сада није познато шта је био мотив напада.
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