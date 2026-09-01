Сутра потписивање споразума о зајму за унапређење здравственог система Српске

Аутор:АТВ редакција
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Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић и министар финансија Републике Српске Зора Видовић потписаће сутра у Бањалуци супсидијарни споразум о зајму Међународне банке за обнову и развој, за "Пројекат унапређења здравствених система – додатно финансирање", укупне вриједности 45 милиона евра алоцираних за Републику Српску.
Пројекат је усмјерен на унапређење ефикасности, квалитета и доступности здравствене заштите, посебно путем јачања превентивне и примарне здравствене заштите, те смањења непотребних болничких пријема, саопштено је из Министарства финансија и трезора у Савјету министара.
Посебна пажња биће посвећена јачању система надзора над болестима, епидемиолошких капацитета, клиничких смјерница, дигиталних здравствених система и ефикаснијег пружања болничких услуга.
У саопштењу се додаје да ће се истовремено јачати управљање и финансијска одрживост здравствених установа путем новог система финансијског извјештавања, управљања дуговима измирењем пореских обавеза и кориштењем информационих технологија.
Церемонија потписивања биће одржана у Административном центру Владе Републике Српске у 14.00 часова, преноси Срна.
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