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Сутра потписивање споразума о зајму за унапређење здравственог система Српске

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01.09.2026 15:13

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Зора Видовић и Срђан Амиџић
Фото: РТРС

Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић и министар финансија Републике Српске Зора Видовић потписаће сутра у Бањалуци супсидијарни споразум о зајму Међународне банке за обнову и развој, за "Пројекат унапређења здравствених система – додатно финансирање", укупне вриједности 45 милиона евра алоцираних за Републику Српску.

Пројекат је усмјерен на унапређење ефикасности, квалитета и доступности здравствене заштите, посебно путем јачања превентивне и примарне здравствене заштите, те смањења непотребних болничких пријема, саопштено је из Министарства финансија и трезора у Савјету министара.

Посебна пажња биће посвећена јачању система надзора над болестима, епидемиолошких капацитета, клиничких смјерница, дигиталних здравствених система и ефикаснијег пружања болничких услуга.

У саопштењу се додаје да ће се истовремено јачати управљање и финансијска одрживост здравствених установа путем новог система финансијског извјештавања, управљања дуговима измирењем пореских обавеза и кориштењем информационих технологија.

Церемонија потписивања биће одржана у Административном центру Владе Републике Српске у 14.00 часова, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Срђан Амиџић

Зора Видовић

Министарство финансија

Здравствени систем

Република Српска

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