Њемачка економија на кољенима: У минусу преко 70 милијарди евра

Аутор:АТВ редакција
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Њемачки укупни државни дефицит за првих шест мјесеци 2026. износи 71,3 милијарде евра, што је за 36,6 милијарди евра више него у истом периоду прошле године, објавио је њемачки Савезни завод за статистику.
У односу на економску производњу, дефицит државе, покрајина, општина и система социјалног осигурања у првој половини 2026. износио је 3,1 одсто БПД-а, чиме је премашен критеријум из Мастрихта који поставља максимално ограничење на три одсто. Дестатис, међутим, упозорава да се на основу података за првих шест мјесеци не могу поуздано изводити закључци о резултату за цијелу годину, пише Танјуг.
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Највећи дио дефицита долази од савезне државе, чији је дефицит повећан за 29 милијарди евра међугодишње, на 48,1 милијарду евра. Дефицит покрајина порастао је за 3,5 милијарди, на 6,5 милијарди евра, а њемачке општине су, насупрот томе, смањиле дефицит за 1,5 милијарди, на 14,8 милијарди евра. Фондови социјалног осигурања прешли су из прошлогодишњег суфицита од 3,8 милијарди евра у дефицит од 1,8 милијарди евра, прије свега због већих расхода за здравствено и осигурање за дуготрајну његу.
Укупни приходи Њемачке за првих шест мјесеци повећани су за 2,8 одсто, на 1.073,2 милијарде евра, при чему су приходи од социјалних доприноса порасли 4,6 одсто, док су порески приходи повећани свега 1,9 одсто. Истовремено, државни расходи порасли су чак 6,1 одсто, на 1.144,5 милијарди евра, знатно брже од прихода.
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