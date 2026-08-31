Шок у Партизану: Предраг Мијатовић одлази

Аутор:АТВ редакција
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Буран период је иза црно-бијелих, а чини се да неће бити пуно мирније ни у времену које долази.
Предраг Мијатовић је 1. јуна поднио оставку на позицији потпредсједника Партизана након што је гласањем једва добио повјерење на Скупштини клуба.
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Међутим, чувени фудбалер је званично остао дио клуба из Хумске, али и то се сада промијенило.
Како "Курир" сазнаје Предраг Мијатовић је поднио оставку на мјесто члана Скупштине Партизана.
Заједно са Расимом Љајићем, Данком Лазовићем и Милком Форцан, Мијатовић је стигао у Партизан 21. октобра 2024. године као дио привремене групе, а њихове руководеће позиције су потврђене на Скупштини клуба у јуну 2025. године.
Само годину дана касније, након унутрашњих, али и јавних ратова, Мијатовић је отишао из Хумске, а од данас више није ни дио Скупштине.
Након што је добио подршку већине на Скупштини одржаној 1. јуна 2026. године, Мијатовић је поднио оставку, а потом је одговарао на питања новинара.
Тада је поручио да би сам гласао за себе да је знао да ће подршку добити "за длаку". Добио је 11 гласова "за" и 20 "против" уз четири уздржана.
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"Ја сам прошао милиметарски, за само један глас. Да сам знао, ја бих гласао против себе. Ми смо сви прошли на Скупштини, а то је ненормално и неодрживо.Чекао сам ову Скупштину, да видимо ко има повјерење. Ја сам добио повјерење, то ме радује, али и брине, јер послије четири мјесеца неслагања и препуцавања мало ми је чудно: пуј пике и не важи, сад смо океј, данас је нови дан. Не знам како да започнем... Зато као потпредсједник морам да поднесем оставку на своју функцију. Ово не треба да иде даље. Ако УО може да доведе неког ко има другачију визију и укаже му повјерење, онда у реду. Ја не могу даље под овим принципима. Партизан заслужује да се смире страсти", рекао је тада Мијатовић и додао:
"Није поента да ли је подршка већа или мања. Нисам имао прилике ни на Скупштини да искажем свој план. Спортски, првенствено. Дотакле су ме теме које нису из моје области, попут финансија, струје, воде... Нисам могао да изложим свој план".
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Упркос свему се није покајао због повратка у клуб.
"Апсолутно се не кајем ниједног сата времена проведеног на стадиону. Са лијепим и тешким ситуацијама. Било је позитивних ствари. Резултат те дефинише и креира твоју будућност. Опет бих то урадио. Само сам покушао да европски фудбал приближим нашим тенденцијама, јер се не можемо похвалити да је српски фудбал у процвату, ни лигашки, ни репрезентативни. То сам покушао да имплементирам, понекад грубље и неразумљиво за навијаче. То је мој начин функционисања", рекао је тада.
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