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Људи, не радите то: Свештеник упозорио на све чешћу појаву на сахранама

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Аутор:

АТВ редакција
31.08.2026 11:13

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Више мушкараца у црним одијелима носи бијели ковчег на коме стоји вијенац од цвијећа.
Фото: Pixabay

Познати хрватски свештеник Стјепан Иван Хорват упозорио је на друштвеним мрежама на све чешће непоштовање достојанства на сахранама.

Истакао је како се на посљедњим испраћајима неријетко воде тривијални разговори док ожалошћени проживљавају најтеже тренутке.

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Хорват је навео како је сахрана озбиљан и достојанствен догађај у којем се заувијек растајемо од драге особе, али пракса на гробљима често показује супротно.

"Све чешће свједочим, како док породица јеца око ковчега људи у околини причају: о томе како се прави ајвар, о Путиновим двојницима, о форми Ливаје, о цијенама у Болу на Брачу, о промјени формата најновије Конзум апликације… Дајте људи. Док ви причате о томе је ли 2 или 3 % соли у ајвар, неко поред вас заувијек се опрашта од свог оца. Док се препирете око политике, неко оплакује мајку. Док разглабате о Ливаји, неко се растаје од супруге или дјетета", рекао је он.

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Позвао је све на промјену понашања, истичући да су тишина и молитва једини исправан начин исказивања поштовања према преминулима и њиховим породицама.

"Зато будимо људи. Дођимо, молимо, поштујмо тишину, искажимо поштовање. За приче и расправе има времена послије – за сахрану треба имати срце. Пазимо једни на друге…", закључио је.

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Тагови :

сахрана

обичаји

Хрватска

свештеник

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