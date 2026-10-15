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"Фолксваген" припрема опозив електричних возила због неисправних батерија

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15.10.2026 21:35

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Фолксваген
Фото: Pixabay/Egroe

Њемачки произвођач аутомобила "Фолксваген" припрема опозив више хиљада електричних возила на домаћем тржишту због неисправних високонапонских батерија, саопштено је из компаније.

Интерне провјере квалитета показале су да појединачне ћелије високонапонских батерија у одређеним возилима серије "ИД" не испуњавају захтјеве квалитета, преноси агенција ДПА.

Узрок су производни дефекти код добављача, што је погодило ограничен период производње, наводи се у саопштењу.

"У ријетким случајевима, ово може да доведе до повећаног термичког оптерећења ових батерија. У екстремним случајевима може доћи до пожара", напомиње се у објави.

Повлачења су већ у току у Великој Британији и САД, преноси Срна.

Према извјештају листа "Ханделсблат", међу погођеним моделима су "ИД. три", "ИД. четири", "ИД. седам", "ИД. баз" из одређених периода производње између 2023. и 2025. године, као и "купра борн".

У САД је, према подацима америчких власти, погођено више од 22.000 примјерака модела "ИД. четири".

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Тагови :

Ауто

Фолксваген

Аутомобил

Електрична возила

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