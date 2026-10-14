Хрватска спрема драстичне казне за возаче: До 5.000 евра и затвор

Аутор:АТВ редакција
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Хрватска припрема знатно строже казне за саобраћајне прекршаје, а појединим возачима пријетиће и до 5.000 евра казне, затвор, па чак и одузимање аутомобила.
Измјене Закона о безбједности саобраћаја на путевима представио је данас, 14. октобра, хрватски министар унутрашњих послова Давор Божиновић, најављујући оштрије санкције за илегалне аутомобилске трке, невезивање сигурносног појаса, опасно паркирање и непрописну употребу електричних ромобила.
Посебно високе казне предвиђене су за родитеље који дјеци млађој од 14 година омогућавају вожњу електричних ромобила.
Једна од највећих промјена односи се на илегалне аутомобилске трке и окупљања на којима возачи изводе опасне маневре, дрифтују и снимају вожње за друштвене мреже.
За организовање и учествовање у таквим тркама предвиђене су казне од 2.000 до 5.000 евра, могућност затвора до 60 дана, одузимање возила и забрана управљања.
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"Јавне прометнице нису тркалишта, а сигурност грађана није простор за нечије доказивање. Посљедњих година свједочимо све опаснијим облицима понашања на такозваним цар мит окупљањима, илегалним утркама, дрифтовању демонстрирању брзине и снимању опасних вожњи за друштвене мреже", рекао је Божиновић, преноси Индекс.хр.
Нагласио је да полиција нема ништа против љубитеља аутомобила и њихових окупљања, већ против понашања која угрожавају друге учеснике у саобраћају.
Посебно ће се кажњавати и снимање те објављивање опасне вожње на друштвеним мрежама.
"Популарност на друштвеним мрежама не може бити оправдање за угрожавање нечијег живота на цестама. Порука је једноставна: онај ко се жели утркивати, за то постоје стазе. Хрватске цесте нису тркалишта", поручио је министар.
Строже санкције очекују и возаче и путнике који не користе сигурносни појас, као и оне који дјецу превозе без одговарајуће заштите.
Досадашња казна од 130 евра требало би да буде повећана на 200 евра.
"Неприхватљиво је да данас људи губе животе зато што нису користили сигурносни појас. Једнако тако, неприхватљиво је да се дјеца у аутомобилима превозе без одговарајуће заштите. Зато повећавамо казне за некориштење појаса и непрописан пријевоз дјеце са 130 на 200 еура", најавио је Божиновић.
Велике промјене најављене су и за електричне ромобиле, посебно када их користе дјеца.
Родитељи и старатељи који дјеци млађој од 14 година омогуће управљање ромобилима могли би бити кажњени износом од 1.000 до 3.000 евра.
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Исти распон казни најављен је и за управљање ромобилима чија је снага већа од дозвољене.
"Електрични ромобили постали су дио свакодневног живота, особито дјеце и младих. Али ромобил није играчка и може проузрочити тешке озљеде, па и смртне посљедице", упозорио је министар.
"Родитељска одговорност не завршава купњом ромобила, она управо тада почиње", додао је.
Казне за некориштење кациге и непрописно кретање ромобилом требало би да буду повећане на 100 евра.
Предвиђено је и обавезно евидентирање и означавање електричних ромобила како би се лакше контролисало да ли испуњавају законске услове за учествовање у саобраћају.
Измјене закона доносе и строже кажњавање непрописног паркирања које угрожава безбједност или озбиљно омета саобраћај.
За блокирање саобраћајница, тротоара, приступа особама с инвалидитетом или пролаза хитним службама предложена је казна од 300 евра.
"У нашим градовима непрописно паркирање није само комунални проблем. Онај ко блокира прометницу, ногоступ, приступ особама с инвалидитетом или пролаз журним службама угрожава права и сигурност других грађана", истакао је Божиновић.
Најављено је и поједностављење поступака, уз већу самосталност градова и општина у пословима из њихове надлежности.
Једна од важних новина односи се на прекограничну размјену података о саобраћајним прекршајима.
Хрватска планира да своје законодавство додатно усклади с европским правилима како би полиције различитих држава лакше размјењивале информације о возачима који прекршаје почине у иностранству.
"Правила морају једнако вриједјети за све, без обзира на то чије су регистарске плочице на возилу. Чињеница да сте прешли границу неће бити околност због које нека друга полиција неће моћи видјети је ли вам изречена нека казна", поручио је Божиновић.
Измјене би требало да олакшају и рад хитних служби, а међу службе које имају посебан режим поступања биће укључена и Хрватска горска служба спасавања (ХГСС).
Образлажући потребу за строжим казнама, Божиновић је изнио податак да је током 2025. године на хрватским путевима погинула 261 особа, односно 22 више него годину раније.
Ове године број погинулих мањи је за 22 у односу на исти период прошле године, али министар сматра да то није разлог за задовољство.
"Хрватска се развија. Имамо више возила, више промета, већу мобилност грађана и милијуне туриста који користе наше прометнице. Али развој Хрватске мора пратити развој прометне културе", рекао је.
Нагласио је да циљ предложених измјена није већа наплата казни, већ смањење броја несрећа и страдалих.
"Наш циљ није наплатити више казни, већ имати мање прометних несрећа и мање озлијеђених", закључио је Божиновић.
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