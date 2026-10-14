Обичај који је многе шокирао: Свештеник и присутни стављају новац на сандук, ко на крају узима паре?

Аутор:АТВ редакција
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Када је свештеник на једној сахрани у Србији оставио 200 динара на сандуку, многи присутни учинили су исто. Тај призор подстакао је корисницу друштвене мреже Икс да у објави потражи објашњење обичаја чије јој значење није било јасно.
Убрзо су се јавили други корисници, дијелећи своја искуства и тумачења. Судећи по коментарима, обичај остављања новца на сандуку није свуда исти, а разликују се и објашњења његове сврхе у различитим крајевима Србије.
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"Кад је завршио опијело у цркви, свештеник се први опростио од покојника и на икону на сандуку ставио 200 динара. И онда су сви присутни, љубећи крст, такође стављали новац, веће своте, вјерујући да је то за породицу. А није било", наводи се на Иксу.
Објава је покренула лавину коментара грађана који су описивали обичаје на сахранама у својим крајевима.
"На бакиној сахрани у мањем граду остављали су новац на ковчег. Свештеник нам је рекао да узмемо ако нам је сахрана била велики економски терет, али да бар дио дамо у цркву или манастир као прилог за помињање на 40 литургија. Тако смо и урадили", пише у првом коментару, док у другом стоји:
"Дозволићете да је то мени, у најмању руку, чудно, јер у дијелу Шумадије гдје ја живим сав новац који се ставља на сандук узима покојникова породица, јер је њој и намијењен, независно од њеног економског статуса и без било каквих сугестија свештеника."
Ипак, судећи по коментарима, у појединим крајевима новац узимају и свештеник и породица.
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"Код нас је обичај да, док поп не дође, све паре које се оставе поред покојника иду породици. А кад поп почне опијело, па до укопа, све што народ остави узима поп", објашњава једна корисница ове друштвене мреже.
Међутим, многима није било јасно због чега се новац уопште оставља поред покојника.
"А зашто се уопште остављају паре поред покојника? Мислим, тај дио не разумијем... Океј је као помоћ породици, али што поред покојника?", упитала је једна жена.
(ЖенаБлиц)
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