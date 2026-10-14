Logo

Обичај који је многе шокирао: Свештеник и присутни стављају новац на сандук, ко на крају узима паре?

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
14.10.2026 14:53

Коментари:

0
Сандук сахрана цвијеће обичаји
Фото: Pexel/ Pavel Danilyuk

Када је свештеник на једној сахрани у Србији оставио 200 динара на сандуку, многи присутни учинили су исто. Тај призор подстакао је корисницу друштвене мреже Икс да у објави потражи објашњење обичаја чије јој значење није било јасно.

Убрзо су се јавили други корисници, дијелећи своја искуства и тумачења. Судећи по коментарима, обичај остављања новца на сандуку није свуда исти, а разликују се и објашњења његове сврхе у различитим крајевима Србије.

Ел Нињо

Свијет

Овакво нешто метеоролози још нису видјели: Ел Нињо оборио рекорд

"Кад је завршио опијело у цркви, свештеник се први опростио од покојника и на икону на сандуку ставио 200 динара. И онда су сви присутни, љубећи крст, такође стављали новац, веће своте, вјерујући да је то за породицу. А није било", наводи се на Иксу.

Објава је покренула лавину коментара грађана који су описивали обичаје на сахранама у својим крајевима.

"На бакиној сахрани у мањем граду остављали су новац на ковчег. Свештеник нам је рекао да узмемо ако нам је сахрана била велики економски терет, али да бар дио дамо у цркву или манастир као прилог за помињање на 40 литургија. Тако смо и урадили", пише у првом коментару, док у другом стоји:

"Дозволићете да је то мени, у најмању руку, чудно, јер у дијелу Шумадије гдје ја живим сав новац који се ставља на сандук узима покојникова породица, јер је њој и намијењен, независно од њеног економског статуса и без било каквих сугестија свештеника."

Ипак, судећи по коментарима, у појединим крајевима новац узимају и свештеник и породица.

илу-лутрија-25122025

Свијет

На Евроџекпоту освојио рекордних 120 милиона евра

"Код нас је обичај да, док поп не дође, све паре које се оставе поред покојника иду породици. А кад поп почне опијело, па до укопа, све што народ остави узима поп", објашњава једна корисница ове друштвене мреже.

Међутим, многима није било јасно због чега се новац уопште оставља поред покојника.

"А зашто се уопште остављају паре поред покојника? Мислим, тај дио не разумијем... Океј је као помоћ породици, али што поред покојника?", упитала је једна жена.

(ЖенаБлиц)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

обичаји

православље

Мртвачки сандук

сахрана

свештеник

Коментари (0)

Прочитајте више

Детаљан крупни план почетног екрана паметног телефона на којем се приказују популарне апликације попут WhatsApp-а.

Наука и технологија

На Воцап стиже функција коју су корисници дуго чекали

3 ч

0
Преминуо професор доктор Горан Талић у 67. години живота, дугогодишњи директор Института за физикалну медицину, рехабилитацију и ортопедску хирургију "Др Мирослав Зотовић"

Република Српска

Познато вријеме комеморације и сахране Горана Талића

3 ч

0
Дом здравља Бањалука здравствена установа

Бања Лука

Све више пацијената са симптомима грипе у Бањалуци, љекари издали препоруке

4 ч

0
Стижу знатно строже казне за возаче: До 5.000 евра, затвор, одузимање аутомобила

Регион

Стижу знатно строже казне за возаче: До 5.000 евра, затвор, одузимање аутомобила

4 ч

0

Више из рубрике

Ова два хороскопска знака су пред озбиљним банкротом

Занимљивости

Ова два хороскопска знака су пред озбиљним банкротом

6 ч

0
хороскоп тарот астрологија карте звијезде

Занимљивости

Долази награда до краја године: Три хороскопска знака очекују новац, љубав и срећа

8 ч

0
Хороскоп

Занимљивости

Дневни хороскоп за 14. октобар: Шта нам звијезде данас поручују?

10 ч

0
Зашто ова створења имају тако комплексан мозак? 3Д структура ДНК могла би то да објасни

Занимљивости

Зашто ова створења имају тако комплексан мозак? 3Д структура ДНК могла би то да објасни

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

46

Орбан: Мађар ставља дјецу на милост и немилост родног лобија

17

45

Конаковић о гашењу "Тројке": Чиста лаж

17

20

Затражена осуђујућа пресуда за Мевлида Јашаревића

17

11

Евро на најнижем нивоу у односу на долар за посљедњих 16 мјесеци!

17

10

Центар дана, 14.10.2026.

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима