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ТЕ Угљевик искључена са мреже

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14.10.2026 14:53

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РиТЕ Угљевик
Фото: АТВ

Термоелектрана Угљевик искључена је са мреже дванаест минута након поноћи због недостатка погонског горива, односно недовољних количина угља са рудника Угљевик Исток. Док је лежиште Исток 1 сиромашно, даљи напредак на издашнијем лежишту Исток 2 ограничен је имовинско-правним односима.

Из предузећа поручују да радници нормално долазе на посао, али упозоравају на огромна финансијска оптерећења и блокаду рачуна од два милиона марака.

"Период застоја зависиће у великој мјери од рјешавања свих тих односа односно успостављања и рјешавања имовинско правних односа и инфраструктуре у Истоку 2 и доласка до тих количина угља које су тамо издашније и квалитетније. У међувремену разматрамо могућност проналаска угља на тржишту за набавку како би постројења радила и како би се обезбиједила енергетска независност Републике Српске и ту смо у процедури проналаска одговарајућег квалитета и количина угља", рекао је Жарко Новаковић вд директора Рудника и термоелектране Угљевик, преноси РТРС.

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Наводи да ће радници долазити нормално на посао као до сада.

"Нама рудник радо цијело вријеме ради и то што сад не производимо електричну енергију не значи да машине не раде", додао је он.

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Тагови :

РиТЕ Угљевик

угаљ

Жарко Новаковић

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