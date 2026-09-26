Драма у Фолксвагену: Повлаче милионе возила због опасне грешке

Аутор:АТВ редакција
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Њемачки произвођач аутомобила Фолксваген повлачи око четири милиона возила различитих марки, што је највећа таква операција још од скандала Дизелгејт, објавио је лист Ханделсблат.
Државна канцеларија за моторна возила прецизирао је да би код одређених модела, због пуцања једног вијка, могло доћи до озбиљних проблема на систему за управљање возилом.
Ради се о моделима Тигуан, Туран, Голф Варијант, Кади и Голф, који су произведени у периоду између септембра 2013. и јула 2024. године.
Истим техничким проблемом погођено је и око 700.000 возила Ауди Q3, произведених између 2017. и 2024. године.
Опасна грешка могла би обухватити и возила компаније Сеат, која такође припада Фолксваген групи, и то моделе Атека и Тарако произведене од 2013. до 2024. године.
За остала возила овог концерна, попут марке Шкода, засад није познато да ли имају исти технички проблем.
Како се наводи, проблем стварају вијци на управљачком систему који би под одређеним условима и услед излагања соли за посипање путева могли да кородирају, што директно утиче на управљање возилом и угрожава безбједност.
Фолксваген није објавио колико ће ова масовна замена коштати компанију, али је позвао све власнике да се превентивно обрате овлашћеним сервисерима. Замјена спорног виљка, према њиховим тврдњама, не би требало да траје дуже од сат времена, преноси Дневник.хр.
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