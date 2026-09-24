Супруга Михаела Шумахера коначно проговорила о њему

Аутор:АТВ редакција
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Корина Шумахер први пут након дуго времена отворено је говорила о свом супругу Михаелу и животу који воде након његове тешке скијашке несреће 2013. године.
Супруга седмоструког првака Формуле 1 појављује се у новом документарцу "Шумахер '94: Рођење легенде", који се првенствено бави сезоном 1994. и његовим освајањем прве титуле свјетског првака.
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Филм траје 105 минута, а на Нетфликсу ће бити доступан од 2. октобра.
Корина је у филму говорила о почецима њихове љубавне везе, али и о томе колико јој данас емоција изазива пјесма "Раш Раш" америчке пјевачице Пауле Абдул.
"То је тада била наша пјесма. Када је данас чујем док сам у аутомобилу, плачем у себи", рекла је Корина.
Корина је у документарцу емотивно говорила и о томе како је доживљавала Михаелове успјехе и поразе током његове каријере.
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"Моје срце куца за њега када побиједи. И када изгуби. Моје срце је увијек уз њега", рекла је.
Додала је да је посебно лијеп осјећај када сте уз особу којој се сваког дана радујете.
Корина је посљедњих година изузетно ријетко јавно говорила о животу свог супруга након несреће. Породица је од почетка инсистирала на потпуној приватности, а о његовом здравственом стању објављено је веома мало поузданих информација.
У документарцу се не говори конкретно о Михаеловом тренутном стању.
Михаел Шумахер тешко је повријеђен 29. децембра 2013. године, када је током скијања у француским Алпама пао и главом ударио у стијену. Након несреће провео је мјесеце у болници и био у коми.
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У јануару ове године појавили су се нови медијски извјештаји према којима више није стално везан за кревет и да дио времена проводи у инвалидским колицима, уз помоћ његових његоватеља. Ти наводи потичу из извора блиских породици и нису службено потврђени од Корине или љекарског тима.
Породица и даље није јавно изнијела детаљан опис његовог здравственог стања.
Нови документарац тако првенствено доноси риједак поглед на Михаела и Корину из периода прије несреће, али и емотивне ријечи његове супруге о њиховом односу који, како показује њено свједочење, и данас заузима централно мјесто у њеном животу.
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