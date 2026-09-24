Logo

Супруга Михаела Шумахера коначно проговорила о њему

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
24.09.2026 21:33

Коментари:

0
Шумахер Формула 1
Фото: YouTube/printscreen

Корина Шумахер први пут након дуго времена отворено је говорила о свом супругу Михаелу и животу који воде након његове тешке скијашке несреће 2013. године.

Супруга седмоструког првака Формуле 1 појављује се у новом документарцу "Шумахер '94: Рођење легенде", који се првенствено бави сезоном 1994. и његовим освајањем прве титуле свјетског првака.

Сузана Јовановић

Сцена

Ријечи познатог свештеника су спасиле удовицу Саше Поповића: "Није било лако"

Филм траје 105 минута, а на Нетфликсу ће бити доступан од 2. октобра.

Корина је у филму говорила о почецима њихове љубавне везе, али и о томе колико јој данас емоција изазива пјесма "Раш Раш" америчке пјевачице Пауле Абдул.

"То је тада била наша пјесма. Када је данас чујем док сам у аутомобилу, плачем у себи", рекла је Корина.

"Моје срце куца за њега"

Корина је у документарцу емотивно говорила и о томе како је доживљавала Михаелове успјехе и поразе током његове каријере.

marija-zaharova-030925

Свијет

Захарова о Зеленском: У Њујорку говори језик који је забранио

"Моје срце куца за њега када побиједи. И када изгуби. Моје срце је увијек уз њега", рекла је.

Додала је да је посебно лијеп осјећај када сте уз особу којој се сваког дана радујете.

Корина је посљедњих година изузетно ријетко јавно говорила о животу свог супруга након несреће. Породица је од почетка инсистирала на потпуној приватности, а о његовом здравственом стању објављено је веома мало поузданих информација.

У документарцу се не говори конкретно о Михаеловом тренутном стању.

Ријетке информације

Михаел Шумахер тешко је повријеђен 29. децембра 2013. године, када је током скијања у француским Алпама пао и главом ударио у стијену. Након несреће провео је мјесеце у болници и био у коми.

Масовна туча у Постојни

Регион

Ово нисам доживио: Масовна туча на улици, млатили се и мушкарци и жене

У јануару ове године појавили су се нови медијски извјештаји према којима више није стално везан за кревет и да дио времена проводи у инвалидским колицима, уз помоћ његових његоватеља. Ти наводи потичу из извора блиских породици и нису службено потврђени од Корине или љекарског тима.

Породица и даље није јавно изнијела детаљан опис његовог здравственог стања.

Нови документарац тако првенствено доноси риједак поглед на Михаела и Корину из периода прије несреће, али и емотивне ријечи његове супруге о њиховом односу који, како показује њено свједочење, и данас заузима централно мјесто у њеном животу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Михаел Шумахер

Корина Шумахер

Коментари (0)

Више из рубрике

Удар на џепове: Колико у Бањалуци коштају зимске гуме и монтажа

Ауто-мото

Удар на џепове: Колико у Бањалуци коштају зимске гуме и монтажа

1 д

1
Ово су најбоље зимске гуме за ову сезону: Неки познати модели разочарали, погледајте ко је подбацио

Ауто-мото

Ово су најбоље зимске гуме за ову сезону: Неки познати модели разочарали, погледајте ко је подбацио

1 д

0
Застава Црна Гора

Ауто-мото

Црна Гора разматра повећање дозвољене брзине на путевима

3 д

0
Мерцедес-Бенц (Mercedes-Benz) представља један од најпрепознатљивијих и најугледнијих светских бренда у аутомобилској индустрији, познат по производњи премијум возила, луксузних аутомобила, камиона, аутобуса и пословних возила.

Ауто-мото

Ако не дође до смањења трошкова, Мерцедес затвара два постројења

3 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

27

Најбахатији син у Србији поново шокирао све

22

18

Отишле на ботокс, завршиле у болници: Сумња се на лажни препарат

22

09

Погледајте језив снимак: У овој луксузној вили су мучили људе

22

07

Бањалука се натапа: Шта нас чека у наредним данима

22

02

Сумња на крађу 150 тона нафте из касарне, обавијештено Тужилаштво БиХ

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима