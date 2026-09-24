Ово нисам доживио: Масовна туча на улици, млатили се и мушкарци и жене

Аутор:АТВ редакција
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Не, ово још нисам доживио. Не памтим да сам видио сличан случај у Постојни, рекао је градоначелник словеначке Постојне Игор Марентич након што је погледао снимак масовне туче у којој је учествовало више од двадесет младића и дјевојака.
Снимци протеклог викенда из Тржашке улице у центру Постојне приказују младе који вичу, туку се и уништавају инвентар испред локала "Мјузик кафе", јавља РТВ Словенија.
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Како су станари рекли годинама трпе ноћну буку, али кажу да је ситуација постала неиздржива. Жале се на оштећене аутомобиле и пречесте интервенције хитне помоћи због пијаних младих особа.
Посљедњих мјесеци све документују и снимке предају полицији. Не желе иступати јавно јер се боје посљедица.
Градоначелник је потврдио како су упознати с овим великим проблемом у њиховом мјесту.
"Добили смо два дописа станара из непосредне близине. Знам да је полиција и раније интервенисала у том локалу", рекао је.
Полиција је, наводе медији, у суботу стигла у 1:30 ујутро. Млади су се разбјежали, а на мјесту догађаја затечен је само лакше повријеђени 22-годишњак.
Полиција истражује сумњу на кривична дјела пријетње и насилничког понашања. Званично радно вријеме локала је до 22 сата, а једном мјесечно смије радити до 2 сата ујутро.
Тржишни инспектори спровели су неколико контрола од 2022. године, а само су једном утврдили прекршај и издали упозорење.
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Како градоначелник тврди, након инцидента направљени су и конкретни кораци, како би се овај проблем ријешио.
"Након овог посљедњег догађаја анализирали смо ситуацију. У Општини смо одлучили да ћемо озбиљно размотрити издавање дозвола за рад у ноћним сатима. Можда до једанаест или дванаест, али вјероватно не дуже", рекао је.
Власник, који није хтио пред камере, рекао је да се труде спријечити проблеме, али није појаснио на који начин.
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