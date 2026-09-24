Људи све више одустају од пелета и дрва и прелазе на ново рјешење

Аутор:АТВ редакција
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Цијене дрва и пелета из године у годину расту. Ивић Пашалић, предсједник ХУП-Удружења дрвне и папирне индустрије, рекао је неки дан за "РТЛ Данас" да је просјечно поскупљење пелета у односу на прошлу годину између 30 и 40 одсто.
Исто тако цијена дрва је доста скочила па се по огласима види да им је у Хрватској доња цијена око 60 евра по метру. Многе је то натјерало да се окрену другим рјешењима.
"Мени је доста више гријања на дрва. Кад сам куповао кућу баш сам био сретан што ћу остварити своје сан и имати камин на дрва. Искористио сам га и за централно гријање и топлу воду, међутим сваке године цијене дрва расту. Кад сам чуо колико ће цијене бити ове године прекипјело ми је. Све се правда поскупљењем горива. Због тога сам одлучио уложити у топлотну пумпу. Почетно улагање кошта, али дугорочно ће ми се исплатити јер планирам на кућу ставити и соларе", казао је један саговорник портала "Дневно" који живи у околини Загреба.
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Други пак истиче како се деценијама грије на лож уље, међутим раст цијена присилио је његову породицу да се окрену новом рјешењу те су такође одлучили уложити у топлотну пумпу.
Ове пумпе користе енергију из околине, попут топлоте из ваздуха, земље или воде, те је претварају у топлоту за гријање простора и припрему топле воде. За разлику од класичних система који користе горива, за свој рад троше електричну енергију, али притом могу бити врло енергетски ефикасне и смањити потрошњу потребну за гријање.
Једна од њихових важних предности је могућност рада и при ниским спољашњим температурама, па се могу користити и током хладних зимских дана. Иако се често повезују с новоградњом и подним гријањем, модерне топлотне пумпе могу бити прикладне и за старије куће. Неки системи могу загријавати воду на довољно високу температуру за постојеће радијаторе, што значи да није неопходно потпуно мијењати инсталације и изводити велике грађевинске захвате.
Додатна предност је могућност повезивања са соларним панелима. Тако се вишак властите произведене електричне енергије може искористити за рад топлотне пумпе, чиме се може додатно повећати енергетска ефикасност дома.
Због свега тога топлотне пумпе представљају начин да се постојећи систем гријања модернизује, уз потенцијално мању потрошњу енергије и једноставније управљање.
Подсјетимо и на то да је Фонд за заштиту околине и енергетску ефикасност Хрватске у јулу објавио јавни позив вриједан 38 милиона евра којим подстиче улагања грађана у обновљиве изворе енергије и енергетску независност домаћинстава.
Бесповратна средства намијењена су уградњи дизалица топлоте за гријање, хлађење и припрему потрошне топле воде, фотонапонских електрана за производњу електричне енергије за властиту потрошњу те, по први пут, батеријских система за чување енергије.
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У зависности од врсте улагања и статуса пријавитеља, грађани могу остварити до 50 одсто оправданих трошкова инвестиције, док ће домаћинства у ризику од енергетског сиромаштва бити доступно до 70 одсто бесповратних средстава. Оваквим суфинансирањем грађани, могу добити од 6.000 евра до 17.850 евра, а грађани у ризику од енергетског сиромаштва од 8.400,00 евра до 24.990,00 евра бесповратних подстицаја за своје пројекте. Пријаве су се, иначе, запримале од 2. септембра 2026.
"Овај јавни позив наставак је политике Владе Републике Хрватске усмјерене на повећање кориштења обновљивих извора енергије и јачање енергетске независности грађана. Желимо помоћи домаћинствима да производе властиту енергију, смање трошкове живота и буду мање изложена промјенама цијена енергената. Посебно нам је важно да прилику за таква улагања имају и домаћинства која су најизложенија енергетском сиромаштву, због чега смо за њих осигурали већи интензитет суфинансирања", истакао је поводом објаве позива директор Фонда Лука Бален.
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