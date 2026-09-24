Црна Гора укида безвизни режим за три земље

Аутор:АТВ редакција
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Влада Црне Горе усвојила је информацију о потреби да се откаже споразум којим је регулисан безвизни режим са Руском Федерацијом, Републиком Бјелорусијом и Републиком Турском.
Према томе ће од 1. новембра ступити на измјена уредбе о визном режиму Владе од 23. јула, којом је прописано да ће држављанима ових земаља бити потребна виза за улазак, прелазак преко територије и боравак у Црној Гори.
Влада Црне Горе усвојила је инФормацију и о потреби иницирања закључивања новог споразума са Републиком Турском за носиоце дипломатских, службених и специјалних пасоша.
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У образложењу је наведено да је Црна Гора, у оквиру процеса приступања Европској унији, у обавези да своју визну политику у потпуности усклади са визном политиком Европске уније.
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