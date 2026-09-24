Додик: Српски народ с правом брани своје интересе

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Српски народ има право да се супростави политикама за које сматра да угрожавају интересе Републике Српске, рекао је предсједник Милорад Додик.
Додик је у изјави новинарима у Источном Сарајеву указао да је важно поставити питање зашто се Срби који су традиционално живјели у Сарајеву, одакле су током рата протјерани, нису вратили на своју имовину и живот у тај град.
Он је истакао да у Републици Српској сви могу да живе равноправно, али да Срби не желе поново да изгубе простор који сматрају својим.
Нагласио је да никога не мрзи и да не жели ништа лоше Бошњацима, али као политичар, како је појаснио, има обавезу да се супротстави политици за коју сматра да није у интересу српског народа.
Додик је указао на различите аршине према Србима, наводећи примјере отказивања ангажмана због објава на друштвеним мрежама, као и случај дјечака који је избачен из фудбалског клуба у Сарајеву након одређене објаве.
Он је додао да као политичар и државник има обавезу да обезбиједи да грађани Републике Српске имају "миран сан и миран дан", те да не жели да на овом простору види терористичке и криминалне групе.
Ауто-мото
Супруга Михаела Шумахера коначно проговорила о њему
Критиковао је рад правосудних институција на нивоу БиХ, оцијенивши да судови и тужилаштва генеришу нестабилност и доприносе подјелама.
Када је ријеч о иступима представника БиХ из Сарајева на међународној сцени, Додик је рекао да нико не би требало да износи ставове који нису усаглашени унутар БиХ.
"Не можете да идете на међународну сцену ако тај став који износите није договорен", рекао је Додик.
Он је поручио да захтјев за договором не значи подизање ограда или било какве друге мјере, већ да Република Српска жели да одлучује о питањима која се тичу њених интереса.
Напоменуо је да се Република Српска не мијеша у питања ФБиХ, али је затражио да се ни ФБиХ не мијеша у питања Српске, те поновио да Република Српска не жели да прихвати рјешења која јој се намећу без њене сагласности наводећи примјер миграната, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Ауто-мото
1 ч0
Сцена
1 ч0
Свијет
1 ч0
Регион
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч2
Република Српска
3 ч0
Најновије
Најчитаније
22
34
22
33
22
27
22
18
22
09
Тренутно на програму