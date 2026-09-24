Од Вашингтона, Тел Авива до Москва: Никад јача и признатија дипломатија Српске

Аутор:Марко Гаврић
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Вашингтон, Тел Авив, Москва - само су неке адресе са којих долазе поруке о томе да се Република Српска уважава, а њен глас и ставови јасно и гласно чују.
Струка сматра да је то још једна потврда да је Српска изградила своју аутентичну дипломатску позицију у међународним односима.
Док се дипломатија у политичком Сарајеву свела на међусобна дневно-политичка препуцавања, званичници Српске су са најмоћнијим људима и на најважнијим мјестима.
"Ово је сада нека врста признања и дипломатског признања Републици Српској, да Република Српска постоји, да је Република Српска препозната, да је Република Српска кредибилан партнер, неко ко није кредибилан партнер не добија тек тако позиве као што смо ми ових дана добијали", истакла је в.д. директора Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске Ана Тришић Бабић и додала:
"Ово дипломатско позиционирање нам омогућује да ту нашу мрежу пријатеља, потенцијалних инвеститора и свима онима који разумију важност и положај Републике Српске то нам омогућава сада да на неки начин покренемо још већи инвестициони циклус и да грађанима буде боље."
Годинама и деценијама третирани смо као нешто лоше, каже лидер СНСД-а. Данас, од истока до запада сви знају за Републику Српску.
"Ја ћу сигурно бити у Чикагу, 14. новембра су избори у Америци требало би да будем у Чикагу, а то ће бити прилика да видим многе важне људе Америке", рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
Састанци српског члана Предсједништва БиХ са Сузи Вајлс и Мајклом Волцом, људима из Бијеле куће и људима блиским Доналду Трампу, представљају два важна контакта за будући однос према Српској и региону, оцјена је Војислава Савића.
"У овим околностима Република Српска је својим аутономним дјеловањем позиционирала себе у једном међународном поретку и посљедице овога тек можемо да очекујемо кроз подршку у политичком смислу кроз једнак третман у БиХ него и кроз економију, кроз инвестиције", објаснио је политиколог Војислав Савић.
И први човјек парламента Српске je имао важне посјете и састанке. Дипломатска офанзива званичника Српске, каже Стевандић тек је кренула.
"Немојте заборавити и Париз, Стразбург, тек је почела", истакао је предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић.
Руководство Републике Српске се успјело позиционирати као поуздан партнер највишим свјетским званичницима, порука је стручњака за међународне односе.
"То у ствари говори о заинтересованости америчке администрације за процесе који се одвијају овдје на Балкану, на крају крајева и заинтересованост за потенцијални наставак сарадње и убрзањем сарадње између САД-а и Републике Српске", рекао је стручњак за међународне односе Лучиано Калужа.
Званичници су сагласни у једном. Српска настоји да своју позицију гради стрпљиво, кроз савезништва и споразуме, рачунајући да ће јој управо тај приступ донијети већу видљивост и стабилније мјесто на међународној сцени.
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