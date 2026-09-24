АТВ ексклузивно сазнаје: Сумња се да је украдено 150 тона нафте из касарне у БиХ

Аутор:АТВ редакција
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Постоји сумња да је из складишта касарне у Новом Травнику украдено и до 150 тона нафте, ексклузивно сазнаје АТВ од извора блиских Министарству одбране Босне и Херцеговине.
Како каже наш извор, првобитна процјена о крађи нафте из складишта "Стојковићи" била је нижа, али се сада сумња да је "извучено" знатно већа количина.
"Прво је дошла информација да недостаје 70 тона, а отишло је толико далеко да се помиње и 200 тона. По свему судећи најтачнији је податак да недостаје 150 тона", појаснио је наш извор.
Министра одбране у Савјету министара Зукана Хелеза питали смо да ли је упућен и има ли информацију о чему се ради. Одговор нисмо добили.
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