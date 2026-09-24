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АТВ ексклузивно сазнаје: Сумња се да је украдено 150 тона нафте из касарне у БиХ

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24.09.2026 20:38

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Канистер за гориво
Фото: Screenshot / YouTube

Постоји сумња да је из складишта касарне у Новом Травнику украдено и до 150 тона нафте, ексклузивно сазнаје АТВ од извора блиских Министарству одбране Босне и Херцеговине.

Како каже наш извор, првобитна процјена о крађи нафте из складишта "Стојковићи" била је нижа, али се сада сумња да је "извучено" знатно већа количина.

"Прво је дошла информација да недостаје 70 тона, а отишло је толико далеко да се помиње и 200 тона. По свему судећи најтачнији је податак да недостаје 150 тона", појаснио је наш извор.

Министра одбране у Савјету министара Зукана Хелеза питали смо да ли је упућен и има ли информацију о чему се ради. Одговор нисмо добили.

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Тагови :

Нафта

гориво

крађа горива

Крађа нафте

Крађа нафте из касарне

Оружане снаге БиХ

Нови Травник

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