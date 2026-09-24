Хелез незаконито отјерао српске кадете из ОС БиХ: Стигле реакције из Српске

Аутор:Александра Тољ Ружић
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Са оловком и папиром сликао се министар одбране БиХ Зукан Хелез. Све то да би на друштвеним мрежама објавио да је прекинуо уговоре са двојицом припадника ОС БиХ због величања генерала Војске Републике Српске Ратка Младића.
"Желим бити потпуно јасан, док сам ја министар одбране БиХ, у ОС БиХ неће бити толеранције за величање ратних злочинаца", тврди Хелез.
Не ради се ни о каквом отказу, већ о прекиду обуке за два кадета, поручује Хелезов замјеник Александар Гогановић. Но, и у том случају, додаје, прекршен је низ правилника у ОС.
"Ја бих напоменуо и присјетио се када је кадет ОС БиХ направио велики дипломатски скандал и одбио да се, како је рекао, из вјерских разлога, рукује са аустријском министарком одбране. Аустрија је оштро реаговала, а колега Хелез је са тим кадетом у тајности потписао уговор", казао је замјеник министра одбране БиХ Александар Гогановић.
Гогановић додаје да ће се у наредном периоду састати са двојицом кадета, те да је увјерен да ће бити враћени у систем одбране уколико крену у процес тужбе.
"Јутрос сам добио незваничну информацију да је једна државна службеница прије годину дана, зато што јој је министар одбране на незаконит начин покушао спријечити да ради у Министарству, ево ових дана донесена је пресуда и она ће бити враћена да ради у Министарству одбране, а такође је ријеч о државној службеници из реда српског народа", додао је Гогановић.
Недопустив је прогон Срба у ОС БиХ, поручио је премијер Републике Српске.
"Министар којем је главна преокупација ширење мржње према српском народу не може такво поступање представљати као борбу за правду", нагласио је Гогановић.
Раније је Хелез саопштио да је поднио кривичне пријаве против 37 припадника ОС БиХ. Њих десет је квалификовано као кривичне и прослијеђено Тужилаштву БиХ. Након овог потеза, група официра послала је отворено писмо у којем, између осталог, наводе.
"Оружане снаге БиХ дошле су до свог врхунца националне подијељености, због чега им пријети колапс, а могуће и потпуни међунационални распад, а све због једног човјека који урушава овај један од основних сегмената мира у БиХ", навведено је у писму.
Коментаришући вијести које свакодневно стижу из Министарства одбране БиХ, стручњак за безбједност каже да је било потребно да неко проговори о стању у ОС БиХ.
"Схватили су да је више немогуће, да једноставно стање међунационалних односа и у самом министарству, а посебно у Оружаним снагама, и да се ствара клима неподношљивог постојања", казао је стручњак за безбједност Слободан Жупљанин.
Сам Хелез познат је по запаљивој, често неумјереној, реторици. Раније је за АТВ рекао да не гледа ко је ко, те да је у сјајним односима са Србима официрима. Официри су, с друге стране, позвали међународне партнере да одговоре да ли је у овом мандату дошло до нарушавања једнаког третмана и међунационалне кохезије у систему одбране.
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