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Захарова о Зеленском: У Њујорку говори језик који је забранио

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24.09.2026 21:28

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Захарова о Зеленском: У Њујорку говори језик који је забранио
Фото: Танјуг/АП

Володимир Зеленски на догађајима у Уједињеним нацијама говори на руском језику који је лично забранио у Украјини, поручила је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.

„На руском је забрањено говорити у школи, на одморима, током часова, али и у болницама. А ипак, њихов предсједник који је званичним декретима озваничио читаву ту какафонију скандалозних поступака долази у Њујорк и говори управо оним језиком чију је употребу у сопственој земљи сам забранио“, рекла је Захарова за руске медије.

Захарова је посебно указала на чињеницу да Зеленски руски језик користи и код куће, као и на бројним другим мјестима.

Запањујуће је да при томе сопствене грађане само што не мучи због употребе руског језика, закључила је портпаролка руског МИП-а, преноси Спутњик.

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Тагови :

Марија Захарова

Володимир Зеленски

Русија

Украјина

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