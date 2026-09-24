Захарова о Зеленском: У Њујорку говори језик који је забранио

Аутор:АТВ редакција
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Володимир Зеленски на догађајима у Уједињеним нацијама говори на руском језику који је лично забранио у Украјини, поручила је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.
„На руском је забрањено говорити у школи, на одморима, током часова, али и у болницама. А ипак, њихов предсједник који је званичним декретима озваничио читаву ту какафонију скандалозних поступака долази у Њујорк и говори управо оним језиком чију је употребу у сопственој земљи сам забранио“, рекла је Захарова за руске медије.
Захарова је посебно указала на чињеницу да Зеленски руски језик користи и код куће, као и на бројним другим мјестима.
Запањујуће је да при томе сопствене грађане само што не мучи због употребе руског језика, закључила је портпаролка руског МИП-а, преноси Спутњик.
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