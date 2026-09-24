Трамп: САД и Кина постигли огроман напредак

Аутор:АТВ редакција
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Амерички предсједник Доналд Трамп каже да кинески предсједник Си Ђинпинг и он, кога је дочекао у званичној посјети Бијелој кући, имају однос који је изграђен на "узајамном поштовању".
Трамп је у заједничком обраћању новинарима у Бијелој кући са Сијем рекао да су, радећи заједно, Сједињене Америчке Државе и Кина постигле "огроман напредак по питањима са којима се суочавају наше двије земље", преносе медији.
Додао је да двије земље раде на "уравнотеженијем трговинском односу", укључујући "нови приступ тржишту за америчке пољопривреднике и сточаре".
Трамп је казао да ће са кинеским председником разговарати о важним питањима која се тичу "безбједности, технологије и супер-интелигенције", односно вјештачке интелигенције, и да одлуке које ће бити донијете у овим областима данас могу да "унаприједе мир и просперитет у деценијама које долазе".
"Наше земље заправо раде исту ствар и веома смо поносни на то, као и на наш однос", истакао је Трамп.
Трамп је поменуо и да су амерички маринци преузели израз "гунг-хо" из Кине, за који је рекао да на кинеском значи "радити заједно".
Закључио је да ће он и кинески предсједник наставити да сарађују.
Си Ђинпинг је јуче допутовао у тродневну државну посјету САД, а најављено је да ће током посјете Бијелој кући присуствовати свечаној вечери, на којој ће учествовати и многи представници технолошког сектора.
"Велики дан са предсједником Кине Сијем. Супер интелигенција (СИ) ће бити велика тема разговора, али желим да то оставим тачно онако како је сада. То је и став Кине. Наша заштитна ограда је Министарство правде (ДОЈ)", написао је раније Трамп на друштвеној мрежи Истина.
Данашњи састанак Сија и Трампа одржава се у тренутку када многи позивају на међународну регулативу.
Трамп се до сада опирао позивима на регулативу, а свјетским лидерима је на Генералној скупштини УН раније рекао: "Побједник је онај ко побиједи АИ".
Си Ђинпинг: Усмјеравамо "џиновски брод" односа Кине и САД ка стабилној будућности
Кинески председник Си Ђинпинг поручио је да су и Кина и Сједињене Америчке Државе велике земље са великим људима, и да његова посјета САД представља корак ка наставку пријатељства и проширењу сарадње двије земље.
Си Ђинпинг је, на заједничкој конференцији за новинаре са америчким председником Доналдом Трампом у Бијелој кући, рекао да Кина и САД, као двије велике силе, показују своју историјску одговорност за унапређење људског развоја и напретка.
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Састанак са Трампом: Си Ђипинг стигао у Бијелу кућу
Додао је да је спреман да сарађује са Трампом како би усмјерио "џиновски брод" односа Кине и САД ка стабилној будућности и истакао је да би двије земље требало да ојачају међусобну комуникацију.
"Кина и САД су различите... али кроз искрен, темељан и континуиран дијалог, наше двије земље могу боље да разумију једна другу... и изграде узајамно повјерење", казао је кинески лидер.
Додао је да он и Трамп гаје "поштовање" један према другом, и да су у сталном контакту.
"Требало би да сарађујемо искрено", казао је Си Ђинпинг, који је оцијенио и да су интереси двије земље "дубоко испреплетени".
Си Ђинпинг је казао да постоји много простора за сарадњу и да, иако сарадња двије земље "можда неће ријешити сваки проблем на свијету", би без ње би било тешко ријешити многе свјетске проблеме.
Додао је да се нада да ће се према "кинеским компанијама овдје у САД поступати праведно".
Истакао је да и САД и Кина имају одговорност да развијају вјештачку интелигенцију (АИ) за опште добро, да осигурају да она остане под људском контролом и да служи за добробит људи.
Према његовим ријечима, Пекинг је спреман за трговинску сарадњу са Вашингтоном, а конкуренција између двије земље требало би да буде "здрава", и да би требало да буде трка у међусобном напредовању, а не борба у којој се одређује победник или губитник.
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