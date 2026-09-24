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Састанак са Трампом: Си Ђипинг стигао у Бијелу кућу

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24.09.2026 16:40

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Предсједник Доналд Трамп и кинески предсједник Си Ђинпинг учествују на церемонији добродошлице у Великом фоајеу Бијеле куће у четвртак, 24. септембра 2026, у Вашингтону.
Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin / Tanjug

Предсједник САД Доналд Трамп примио је у Бијелој кући предсједника Кине Си Ђинпинга.

У Бијелој кући су и прва дама САД Меланија Трамп и прва дама Кине Пенг Лијуан.

Си је јутрос започео дводневну посјету САД, а Трамп га је лично дочекао у војној бази "Ендруз".

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Кинески предсједник је посљедњи пут био у посјети САД 2023. године, када је присуствовао самиту АПЕК-а у Сан Франциску.

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Тагови :

Доналд Трамп

Си Ђинпинг

Састанак

Бијела кућа

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