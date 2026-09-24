Састанак са Трампом: Си Ђипинг стигао у Бијелу кућу

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник САД Доналд Трамп примио је у Бијелој кући предсједника Кине Си Ђинпинга.
У Бијелој кући су и прва дама САД Меланија Трамп и прва дама Кине Пенг Лијуан.
Си је јутрос започео дводневну посјету САД, а Трамп га је лично дочекао у војној бази "Ендруз".
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Кинески предсједник је посљедњи пут био у посјети САД 2023. године, када је присуствовао самиту АПЕК-а у Сан Франциску.
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