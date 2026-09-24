Лоше вијести из познате компаније: Поскупљују авионске карте

Аутор:АТВ редакција
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Управа ирске нискотарифне авио-компаније Рајанер очекује значајан раст цијена авионских карата за предстојећу љетну сезону због виших цијена нафте, које су посљедица рата на Блиском истоку.
Компанија је истовремено смањила планирани број летова за наредну годину.
Мајкл О'Лири, извршни директор највеће европске нискотарифне авио-компаније, рекао је новинарима у Лондону да цијене летова "иду само у једном смјеру, а то је значајно према горе".
"Вјерујем да ће цијене карата за наше путнике и све остале путнике значајно порасти до љета 2027. због знатно виших цијена нафте", рекао је О'Лири, преноси SEEbiz позивајући се на њемачку агенцију ДПА.
Рајанер смањује планирани број летова
Према његовим ријечима, Рајанер је већ смањио планирани број летова за наредну годину, јер настоји да смањи потрошњу горива током зимског периода.
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"Ове године имамо цијену горива фиксирану на око 80 долара по барелу. Ако сљедеће године фиксирамо цијену од 100 долара по барелу, наши трошкови горива повећаће се за 25 одсто", објаснио је О'Лири.
То би значило да би годишњи трошкови горива у 2027. години могли да порасту на око 7,5 милијарди долара.
Авио-компанија је раније упозоравала да би њени конкуренти могли да имају потешкоћа с одржавањем капацитета или чак опстанком на тржишту уколико цијене нафте остану на тако високим нивоима.
Према подацима Међународног удружења ваздушног саобраћаја (ИАТА), просјечна глобална цијена авионског горива прошле седмице порасла је за 7,4 одсто у односу на претходну, на 194,90 долара по барелу.
Рат на Блиском истоку, који утиче на цијене горива и авионских карата, већ се одразио и на пословање Рајанера
Компанија је у првом тромјесечју текуће финансијске године, односно од априла до јуна, остварила нето добит од 538 милиона евра, што је 34 одсто мање него у истом периоду претходне године.
"Оперативни трошкови порасли су за 11 одсто, на 3,8 милијарди евра, будући да се цијена петине авионског горива које нисмо унапријед осигурали више него удвостручила у првом тромјесечју", навео је О'Лири у ранијем саопштењу о пословним резултатима.
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