Logo

Трамп открио шта ће бити главна тема састанка са Си Ђинпингом

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
24.09.2026 13:47

Коментари:

0
Трамп открио шта ће бити главна тема састанка са Си Ђинпингом
Фото: Tanjug / AP / Mark Schiefelbein

Предсједник САД Доналд Трамп најавио је да ће регулисање вјештачке интелигенције бити једна од главних тема на састанку са предсједником Кине Си Ђинпингом у Вашингтону.

"Велики дан са предсједником Кине Сијем. Супер интелигенција ће бити важна тема дискусије, али желим да оставим то тачно гдје јесте. То је и став Кине", написао је Трамп на "Трут сошл".

Амерички предсједник и прва дама САД Меланија Трамп дочекали су јутрос кинеског предсједника и његову супругу Пенг Лијуен у војној бази "Ендруз".

Си борави у државној посјети САД на позив Трампа, који је истакао да је кинески предсједник велики лидер и да ова посјета привлачи пажњу цијелог свијета.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Доналд Трамп

Си Ђинпинг

Вјештачка интелигенција

Коментари (0)

Прочитајте више

Стигао позив из Вашингтона: Да ли ће Путин ићи у Мајами

Свијет

Стигао позив из Вашингтона: Да ли ће Путин ићи у Мајами

4 ч

0
Предсједник Доналд Трамп и кинески предсједник Си Ђинпинг учествују на церемонији дочека у ваздухопловној бази „Ендруз“ у Мериленду, у сриједу, 23. септембра 2026. године.

Свијет

САД и Кина продужиле примирје у трговинском рату

8 ч

0
Трампов Одбор за мир представио план од 2,45 милијарди долара за обнову Газе

Свијет

Трампов Одбор за мир представио план од 2,45 милијарди долара за обнову Газе

8 ч

0
Нафтна бушотина на нафтном пољу

Економија

Цијене нафте на свјетском тржишту у паду

1 д

0

Више из рубрике

На фотографији коју је објавила сјевернокорејска влада, лидер Сјеверне Кореје Ким Џонг Ун присуствује паради са својом кћерком у Пјонгјангу, Сјеверна Кореја, 25. фебруара 2026. године, након што је Сјеверна Кореја завршила конгрес Радничке партије. Независним новинарима није био дозвољен приступ догађају приказаном на фотографији коју је дистрибуирала сјевернокорејска влада. Садржај фотографије, онако како га је објавио извор, није могуће независно провјерити. Водени жиг на фотографији на корејском језику, који је објавио извор, гласи „KCNA“, што је скраћеница за Корејску централну новинску агенцију.

Свијет

Ким Џон Ун позван да посјети Русију

3 ч

0
Девет војника се утопило током поморске вјежбе: Трагедија у Казахстану

Свијет

Девет војника се утопило током поморске вјежбе: Трагедија у Казахстану

4 ч

0
Превод на српски (ијекавица): Полиција испред куће бивше посланице Ен Видикомб у Хејтору, у Енглеској, у петак, 10. јула 2026. године, након што је у четвртак пронађена мртва у свом дому са тешким повредама.

Свијет

Полицајка злостављала дјечака (9), касније преминуо

4 ч

0
Стигао позив из Вашингтона: Да ли ће Путин ићи у Мајами

Свијет

Стигао позив из Вашингтона: Да ли ће Путин ићи у Мајами

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

40

Састанак са Трампом: Си Ђипинг стигао у Бијелу кућу

16

26

Нове ”Скај” поруке на суђењу Шакићу, одбрана ”нашла рупу”

16

24

Странци се повукли из Комисије за очување националних споменика

16

21

Зашто Институт крије 1.608 српских жртава? Породице и даље чекају правду

16

14

Минић: Сваки дио Српске интегрисати, без високог представника и отимања имовине

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима