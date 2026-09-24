Трамп открио шта ће бити главна тема састанка са Си Ђинпингом

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник САД Доналд Трамп најавио је да ће регулисање вјештачке интелигенције бити једна од главних тема на састанку са предсједником Кине Си Ђинпингом у Вашингтону.
"Велики дан са предсједником Кине Сијем. Супер интелигенција ће бити важна тема дискусије, али желим да оставим то тачно гдје јесте. То је и став Кине", написао је Трамп на "Трут сошл".
Амерички предсједник и прва дама САД Меланија Трамп дочекали су јутрос кинеског предсједника и његову супругу Пенг Лијуен у војној бази "Ендруз".
Си борави у државној посјети САД на позив Трампа, који је истакао да је кинески предсједник велики лидер и да ова посјета привлачи пажњу цијелог свијета.
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